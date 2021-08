Die Dokusoap "Yes, we camp!" entwickelt sich für Kabel Eins weiterhin zu einem schönen Erfolg. Am Sonntagabend konnte die Dokusoap erstmals sogar die Millionen-Marke überspringen: Durchschnittlich 1,01 Millionen Menschen entschieden sich ab 20:15 Uhr für das Format und damit noch einmal ein paar mehr als vor einer Woche. In der Zielgruppe lag "Yes, we camp!" mit einem Marktanteil von 5,3 Prozent zudem klar im grünen Bereich, "Abenteuer Leben am Sonntag" machte seine Sache im Anschluss mit 5,9 Prozent noch etwas besser.

Noch vor Kabel Eins, aber unter den Marktanteilen der Vorwochen bewegte sich hingegen die Vox-Show "Grill den Henssler", deren viertes Sommerspecial diesmal nicht über 6,2 Prozent in der Zielgruppe sowie insgesamt 1,29 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer hinauskam. Zum Vergleich: Noch vor einer Woche waren für das Format mehr als neun Prozent drin. Hier machte sich wohl deutlich bemerkbar, dass die Konkurrenz mit frischem "Tatort" und TV-Triell diesmal ungleich stärker ausfiel.

Unspektakulär verlief der Abend vor diesem Hintergrund dann auch für ProSieben, das mit seinem Blockbuster "Meg" zwar insgesamt auf 1,78 Millionen Personen kam, in der Zielgruppe mit 9,7 Prozent Marktanteil jedoch einstellig blieb. "Crawl" blieb im weiteren Verlauf des Abends zudem bei mageren 7,9 Prozent hängen. ProSieben war damit aber immer noch besser bedient als Sat.1, das mit dem Spielfilm "100 Dinge" zunächst nicht über 890.000 Zuschauende sowie 5,8 Prozent Marktanteil hinauskam und mit "Der Nanny" später in der Zielgruppe sogar gerade mal noch 3,5 Prozent schaffte.

Schwache Quoten fuhr auch RTLzwei ein: Dort sorgte "Lethal Weapon III" zunächst für 700.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 3,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, ehe die letzten drei Folgen der neuen US-Serie "Six" mit Werten von 2,7 und 3,1 Prozent enttäuschten. Unter den kleinen Sendern war indes ZDFneo der größte - hier steigerte sich die Krimireihe "Ein starkes Team" um 21:45 Uhr auf genau eine Million Menschen. Schon am späten Nachmittag war diese Marke in Greifweite: Bis zu 980.000 Personen zählte die Serie "Death in Paradise", gegen 18 Uhr lag der Marktanteil bei beachtlichen 5,2 Prozent.