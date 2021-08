In den vergangenen Jahren hat "Das Duell der Gartenprofis" eine schöne Quoten-Entwicklung im ZDF hingelegt. Entsprechend erfolgreich meldete sich das Format dann auch am Sonntagnachmittag nach kurzer Pause zurück: Mit durchschnittlich 2,11 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern verzeichneten die "Gartenprofis" ab 14:12 Uhr einen überzeugenden Marktanteil von 14,5 Prozent beim Gesamtpublikum. Die Sendung war damit sogar erfolgreicher als der "ZDF-Fernsehgarten", der zuvor mit 1,77 Millionen auf 13,6 Prozent Marktanteil kam.

Bei den 14- bis 49-Jährigen verzeichnete die Open-Air-Show mit Andrea Kiewel sogar nur 5,6 Prozent Marktanteil. Das war der zweitschwächste Wert der laufenden Saison. "Das Duell der Gartenprofis" steigerte sich hingegen im Anschluss auf gute 7,8 Prozent. Erfolgreich war darüber hinaus eine direkt danach gesendete Wiederholung des Formats, die noch 1,95 Millionen Menschen beim ZDF hielt. Punkten konnten außerdem "Die Rosenheim-Cops", die neuerdings auch sonntags im Dienst sind und ab 15:45 Uhr auf 2,05 Millionen Zuschauende und einen Marktanteil von 13,6 Prozent beim Gesamtpublikum kamen.

Dass auch dem ZDF nicht alles gelingt, stellte dagegen am späten Abend die Serie "Mirage - Gefährliche Lügen" unter Beweis, die ab 22:15 Uhr auf neue Tiefstwerte fiel. Nur 1,26 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer waren in dieser Woche drin, sodass der Marktanteil bei überschaubaren 7,1 Prozent lag. Erschreckend schlecht lief es jedoch bei den 14- bis 49-Jährigen, wo "Mirage" gerade mal 80.000 Zuschauende zählte. Der Marktanteil sackte auf ziemlich dürftige 1,7 Prozent ab.

Sorgenkinder gab es aber auch bei anderen Sendern: So enttäuschte bei RTL am Vorabend auch die dritte Folge der neuen Koch-Reihe "Snackmasters", wenngleich der Marktanteil in der Zielgruppe mit 8,7 Prozent etwas besser ausfiel als zuletzt. Insgesamt schalteten jedoch nur 1,40 Millionen Menschen ein. Noch schlechter lief es parallel dazu für "Galileo Plus", das bei ProSieben nur 6,1 Prozent Marktanteil schaffte. Zufriedenheit dagegen bei Vox: Dort punkteten "Die Beet-Brüder" ab 18:10 Uhr mit sehr guten 8,8 Prozent.