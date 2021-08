ProSieben hat am Montag die zweite Ausgabe von "Jenke." ausgestrahlt. In der Reportage-Reihe hat sich Jenke von Wilmsdorff einem Shopping-Experiment gestellt und versucht herauszufinden, ob Kaufen glücklich macht. Das interessierte vor allem viele junge Menschen: Die Reichweite in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lag bei 930.000. Kein anderer Sender kam nach 20:15 Uhr auf mehr Publikum in dieser Altersklasse, ProSieben konnte sich damit über starke 14,7 Prozent Marktanteil freuen.

Damit lag die Jenke-Reihe auch vor "Bauer sucht Frau International", das bei RTL zur gleichen Zeit auf 760.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 11,6 Prozent Marktanteil kam. Damit lag das Format auf dem Niveau der Vorwochen. Insgesamt spielte RTL aber in einer anderen Liga: Während Inka Bause 2,99 Millionen Menschen unterhielt, waren es 1,38 Millionen bei Jenke von Wilmsdorff. Die erste Ausgabe von "Jenke." sahen übrigens noch 1,95 Millionen Menschen, die strahlte ProSieben aber auch im zuschauerstärkeren November aus.

Und nach dem erfolgreichen Shopping-Experiment konnte ProSieben das Publikum bei der Stange halten. Der "Talk danach" mit Jenke selbst und Viviane Geppert erreichte noch 13,2 Prozent Marktanteil, 890.000 Menschen blieben hier im Schnitt dran. Bei RTL sackte "RTL Direkt" dagegen im Anschluss an die Kuppelshow spürbar ab, für die Nachrichtensendung waren nur 7,8 Prozent Marktanteil drin. Die Reichweite betrug 1,64 Millionen. Auch "Extra" (7,6 Prozent) und "Spiegel TV" (7,2 Prozent) taten sich danach schwer.

Am Ende half Jenke von Wilmsdorff kräftig mit, ProSieben am Montag über die Marke von 10 Prozent Marktanteil zu hieven. Das gelang denkbar knapp, am Ende standen 10,1 Prozent sowie die Tagesmarktführerschaft auf dem Konto des Senders, RTL musste sich mit 9,7 Prozent begnügen.