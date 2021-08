am 31.08.2021 - 09:09 Uhr

RTLzwei hat am Montag die neue Staffel von "Love Island" geschrieben und damit für eine Premiere gesorgt. Erstmals gibt es innerhalb eines Jahres zwei Staffeln. Doch wie die Zuschauerinnen und Zuschauer die erhöhte Frequenz annehmen werden, bleibt abzuwarten. Zum Start sah es jedenfalls deutlich schlechter als in der Vergangenheit. Nur 540.000 Menschen sahen sich "Love Island", erstmals moderiert von Sylvie Meis, an, 340.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren.

Beim jungen Publikum erreichte RTLzwei damit einen Marktanteil in Höhe von 5,1 Prozent. Damit lag die Realityshow recht deutlich über dem Quotenschnitt der vergangenen Monate, aber eben auch unter dem, was bei früheren Staffeln drin war. Es war sogar der schlechteste "Love Island"-Start aller Zeiten: In den zurückliegenden Jahren sahen meist etwas weniger als eine Million Menschen zum Auftakt zu, da sind die 540.000 Zuschauerinnen und Zuschauer jetzt schon ein deutlicher Rücksetzer.

"Love Island" lag beim jungen Publikum aber immer noch vor Sat.1, wo der "Biggest Loser"-Ableger "Family Power Couples" gestartet ist. Doch auch hier war das Ergebnis mau: 300.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren bescherten dem Sender lediglich 4,8 Prozent Marktanteil, die Gesamt-Reichweite lag bei 830.000. Weil es tagsüber etwas besser lief, erreichte Sat.1 einen Tagesmarktanteil in Höhe von 6,6 Prozent. RTLzwei musste sich dagegen mit miesen 3,9 Prozent begnügen. Die Fitness-Soap "Workout" blieb am Nachmittag bei ganz schlechten 0,9 Prozent hängen und auch der Start in die neuen "Wollnys"-Folgen im Anschluss an "Love Island" enttäuschte mit nur 3,6 Prozent.

Auch bei Kabel Eins gab es am Montag übrigens einen Neustart, aber nicht in der Primetime. Um 18:55 Uhr meldete sich "Schrauben, sägen, siegen" zurück im Programm - doch auch hier war der Erfolg überschaubar. 4,6 Prozent betrug der Marktanteil, "Mein Lokal, Dein Lokal" kam zuvor nur auf 3,8 Prozent. Mit dem Film "Auf der Flucht" unterhielt man in der Primetime schließlich 1,31 Millionen Menschen und erreichte damit sehr gute 7,3 Prozent. "Auf der Jagd" steigerte sich danach sogar noch auf 9,4 Prozent.