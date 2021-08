Wenn am 26. September ein neuer Bundestag gewählt wird, endet auch eine Ära. Angela Merkel tritt bekanntlich nicht noch einmal an und wird das Amt als Bundeskanzlerin abgeben. In nächster Zeit wird es daher wohl noch einige Rückblicke auf ihre 16 Jahre als Bundeskanzlerin geben. Dass diese beim Publikum durchaus verfangen, hat am Montagabend Das Erste unter Beweis gestellt.

Mit der Doku "Merkel-Jahre" erreichte der Sender 3,31 Millionen Zuschauende, beim Gesamtpublikum hatte das 11,9 Prozent Marktanteil zur Folge. Das sind für eine Doku ziemlich gute Werte, auch wenn Das Erste damit dem ZDF natürlich nicht gefährlich werden konnte. Die Mainzer unterhielten mit der Komödie "Um die 50" im Schnitt 4,40 Millionen Menschen und damit so viele wie kein anderer Sender nach 20:15 Uhr, der Marktanteil lag bei 15,9 Prozent.

Doch bei den 14- bis 49-Jährigen lag Das Erste vor dem ZDF, hier wusste die Merkel-Doku nämlich besonders zu überzeugen. 850.000 Zuschauerinnen und Zuschauer kamen aus dieser Altersklasse und bescherten dem Ersten so fantastische 13,0 Prozent Marktanteil. Nur die ProSieben-Reihe "Jenke." war zur besten Sendezeit beim jungen Publikum noch erfolgreicher, "Merkel-Jahre" ließ unter anderem "Bauer sucht Frau International" hinter sich. Die ZDF-Komödie erreichte zur gleichen Zeit nur bescheidene 5,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Überhaupt war es für Das Erste ein erfolgreicher Abend beim jungen Publikum: "Hart aber fair" lag nach der Doku bei 9,3 Prozent und die "Tagesthemen" überzeugten mit 12,1 Prozent. Und auch die Doku "Wahlkampf undercover" über die Machenschaften einiger PR-Agenturen erreichte am späten Abend noch sehr gute 9,3 Prozent. Und so erzielte Das Erste am Montag einen Tagesmarktanteil in Höhe von 8,2 Prozent beim jungen Publikum, nur ProSieben (10,1 Prozent) und RTL (9,7 Prozent) waren noch etwas besser unterwegs.