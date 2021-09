Vom Erfolg von "Love Island" hängt für RTLzwei in den kommenden Wochen wieder einiges ab, belegt das Format doch mit seiner fast täglichen Ausstrahlung eine enorme Programmfläche. Angesichts dessen dürfte man die Auftakt-Quoten vom Montagabend doch mit ziemlicher Ernüchterung entgegen genommen haben: Mit nur 5,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen legte das Format seinen bislang schwächsten Start hin und hielt sich nur knapp über dem Senderschnitt. Bei der Frühjahrsstaffel betrug der vorläufig gewichtete Marktanteil noch 7,4 Prozent.

Doch nach Tag 2 dürfte man in Grünwald bei RTLzwei mit Blick auf die Quote erstmal kollektiv aufatmen: Gab es in den vergangenen Jahren von der ersten, um 20:15 Uhr ausgestrahlten, zur zweiten um 22:15 Uhr gezeigten Folge stets einen merklichen Reichweiten-Rückgang, so blieb dieser nun komplett aus. 550.000 Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten am Dienstagabend ein, das waren trotz der späteren Sendezeit sogar rund 10.000 mehr als am Vortag.

Das sorgte dafür, dass am späteren Abend der Marktanteil natürlich deutlich höher ausfiel: Beim Gesamtpublikum stieg er von 1,9 auf 3,3 Prozent, in der Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen von 5,1 auf 7,0 Prozent. Damit bewegte sich "Love Island" in etwa auf dem gleichen Niveau wie an Tag 2 der Frühjahrsstaffel. Auch in der Primetime sah es für RTLzwei gut aus: Dort erzielte eine neue Folge von "Hartz und Herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken" einen Marktanteil von 6,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, insgesamt hatten 740.000 Zuschauerinnen und Zuschauer eingeschaltet.

Noch besser als RTLzwei schlug sich aber Vox: "Hot oder Schrott" erzielte dort bereits zum Start in den Abend um 20:15 Uhr gute 8,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und steigerte sich mit einer weiteren Folge ab 22:15 Uhr sogar auf hervorragende 11,1 Prozent. Die erste Folge kam hier im Schnitt auf 950.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, danach zog die Gesamt-Reichweite noch auf 1,06 Millionen an. Doch auch für Kabel Eins lief's am Dienstagabend gut: "Das Kartell" sorgte um 20:15 Uhr für einen Zielgruppen-Marktanteil von 5,9 Prozent, "Auf der Flucht" ließ den Marktanteil ab 23:15 Uhr dann noch auf 7,7 Prozent steigen.