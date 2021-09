am 01.09.2021 - 09:36 Uhr

Bei Sat.1 gehört es inzwischen zum festen Programminventar, dass Polizisten und andere Einsatzkräfte mit der Kamera begleitet werden. Womöglich haben sich die Zuschauer inzwischen aber auch schon wieder daran sattgesehen. Die neue Reihe "110 - Fahrradcops im Einsatz", die am Dienstag ihren Einstand feierte, legte jedenfalls einen Fehlstart hin. Insgesamt schalteten im Schnitt nur 890.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ein. Die Marktanteile lagen mit 3,5 Prozent beim Gesamtpublikum und 5,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen auf einem viel zu schwachen Niveau.

Nur wenig besser erging es im Anschluss der "Akte", die sich nach dem schwachen Vorlauf mit 5,4 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe zufrieden geben musste. Insgesamt 720.000 Zuschauende wurden insgesamt gezählt. Die "Focus TV-Reportage" musste sich danach mit 4,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bsi 49-Jährigen zufrieden geben.

Damit spielte Sat.1 eher in einer Liga mit Nitro als mit den erfolgreichsten Sendern des Abends. Dort holte man um 20:15 Uhr den Klassiker "Manta Manta" hervor, der für 4,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen sorgte, "Manta - Der Film" steigerte sich danach noch auf 4,9 Prozent in der klassischen Zielgruppe. Die Gesamt-Reichweite lag dann aber doch deutlicher unter der von Sat.1, 470.000 und 440.000 Zuschauende weist die AGF für die beiden Filme im Schnitt aus.

Nicht nur Sat.1 hatte am Dienstag mit Problemen zu kämpfen, auch für ProSieben sah es nicht gut aus. Dort wäre man mit einer sensationellen Show wohl besser gefahren als damit, dem Publikum nur vorzuführen, was es anderswo für sensationelle Show-Momente gab. "Darüber staunt die Welt - die sensationellsten Shows" kam jedenfalls nicht über 6,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus, insgesamt hatten im Schnitt 740.000 Menschen eingeschaltet. Im Anschluss sorgte eine Wiederholung von "Darüber seufzt die Welt" mit nur 4,9 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe noch für größeres Seufzen bei ProSieben.