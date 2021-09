Auch wenn "The Taste" in den vergangenen Jahren selten der ganz große Quoten-Hit für Sat.1 war, ist die Kochshow am Mittwochabend bereits in die neunte Staffel gestartet - und zwar überaus erfolgreich. Zwar schalteten insgesamt nur 1,14 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein, doch in der Zielgruppe lag der Marktanteil bei 10,5 Prozent. Sat.1 kann sich damit über den erfolgreichsten "The Taste"-Auftakt seit der ersten Staffel freuen.

Dazu kommt, dass der Privatsender am Mittwoch wegen der langen Laufzeit der Kochshow sogar Marktführer in der Primetime war. Das lag allerdings auch an der anhaltenden Schwäche der RTL-Kuppelshow "Die Bachelorette", die sich vom Tief der Vorwoche zwar etwas erholte, mit 9,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen aber schon die dritte Woche in Folge im einstelligen Bereich verharrte. Insgesamt schalteten 1,28 Millionen Menschen ein. "RTL Direkt" enttäuschte zudem im Anschluss mit desolaten 6,4 Prozent in der Zielgruppe.

Über einen rundum erfolgreichen Abend kann man sich dagegen bei RTLzwei freuen, wo der "Kampf der Realitystars" wieder deutlich an Fahrt gewann. Durchschnittlich 1,03 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer bescherten der Realityshow die höchste Reichweite seit einem Monat. Auch der Marktanteil in der Zielgruppe fiel mit 8,3 Prozent diesmal wieder besser aus - das dürfte auch der Tatsache geschuldet sein, dass sich die "Realitystars" diesmal nicht mit "Promi Big Brother" messen mussten.

Im weiteren Verlauf punktete RTL zudem noch mit "Love Island", das mit einem Marktanteil von 7,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen ebenfalls klar über dem Senderschnitt lag und sich damit gegenüber dem Vortag sogar noch leicht im Plus. Und auch für Vox lief es am Mittwochabend überzeugend: Zwar startete der "Bones"-Marathon mit 5,4 Prozent Marktanteil zunächst verhalten, doch bis nach 23 Uhr steigerte sich die US-Serie auf starke 10,8 Prozent.