RTLplus hat in den zurückliegenden Monaten in Sachen Quoten ordentlich draufgesattelt. Vor allem beim Gesamtpublikum läuft es inzwischen richtig gut. Nach 1,4 und 1,8 Prozent Marktanteil in den Jahren 2019 und 2020, stand in den vergangenen vier Monaten schon eine zwei vor dem Komma. Am Donnerstag war der kleine Sender der Mediengruppe RTL mit 2,7 Prozent erfolgreichster Spartensender und lag nur knapp hinter Kabel Eins (2,9 Prozent). NDR (2,6 Prozent) und WDR (2,3 Prozent) mussten sich hinter RTLplus einsortieren.

Zurückzuführen ist das starke Abschneiden beim Gesamtpublikum vor allem auf die Gerichtsshows und Scripted Realitys in der Daytime. "Die Trovatos" erreichten schon am Vormittag bis zu 5,1 Prozent und auch "Das Strafgericht" lag danach mit mehreren Folgen im Schnitt bei nur etwas weniger als 5,0 Prozent. "Das Familiengericht" brachte es zwischen 15 und 17:45 Uhr auf bis zu 4,6 Prozent.

Mit "Im Namen des Gesetzes" ging der Erfolg dann langsam zurück. In der Primetime erreichte man 350.000 Menschen mit einem "Vermisst"-Spezial, das hatte 1,4 Prozent Marktanteil zur Folge. Bis kurz vor Mitternacht blieb RTLplus dann bei nur etwas mehr als 1,0 Prozent hängen. Erst danach ging es wieder etwas weiter bergab, in der Nacht waren dann bis zu 5,9 Prozent drin - natürlich durch das "Strafgericht". Anders als in der Gesamtbetrachtung kommt das Programm bei den jungen Zuschauerinnen und Zuschauern übrigens nicht so gut an. Nach 20:15 Uhr kam RTLplus zu keinem Zeitpunkt auf mehr als 1,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und auch in der Daytime läuft es für die Sendungen beim jungen Publikum nicht so gut wie bei den älteren Zuschauenden. Die Top 20 bei den 14- bis 49-Jährigen verfehlte RTLplus damit.

Bei ProSieben Maxx war am Donnerstag derweil das U21-Fußballspiel zwischen Deutschland und San Marino zu sehen - doch ein wirklicher Erfolg war das für den Sender nicht. 210.000 Zuschauerinnen und Zuschauer in Halbzeit eins sorgten für 1,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. In Halbzeit zwei sahen 220.000 Menschen zu, durch die insgesamt deutlich stärker gestiegene TV-Nutzung ging der Marktanteil beim jungen Publikum auf 0,9 Prozent zurück.