Nach seinem Abschied von RTL feierte Ralf Schmitz am Freitagabend mit seiner neuen Sat.1-Show "Paar Wars" Premiere. Mit den Quoten kann man dabei in Unterföhring durchaus zufrieden sein, vor allem wenn man aufs junge Publikum achtet. Ein zweistelliger Marktanteil wurde allerdings knapp verfehlt: 490.000 Zuschauerinnen und Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren bedeuteten gleichwohl einen klar überdurchschnittlichen Marktanteil von 9,5 Prozent in der Zielgruppe. Insgesamt besteht hingegen noch deutlich Luft nach oben: Mehr als 1,16 Millionen Menschen, die 5,1 Prozent Marktanteil entsprachen, waren zum Start von "Paar Wars" nicht drin.

Dazu kommt, dass sich Sat.1 im Show-Duell mit RTL geschlagen geben musste - und das, obwohl "Lego Masters" gegenüber dem Staffel-Start der Vorwoche fast 300.000 Zuschauende einbüßte. Übrig blieben 1,38 Millionen Menschen, von denen 700.000 unter 50 waren. In der Zielgruppe lag der Marktanteil damit bei überzeugenden 13,7 Prozent, sodass RTL zu Beginn des Abends Marktführer war. Das Bühnenprogramm von Ilka Bessin konnte daran jedoch nicht anknüpfen und fiel auf schwache 8,9 Prozent Marktanteil zurück, ehe auch das "Nachtjournal" mit 8,7 Prozent blass blieb.

Ohnehin reichte es für RTL am Freitag nur mit Mühe für einen Tagesmarktanteil von 10,0 Prozent und die damit verbundene Spitzenposition. Tagsüber wollte nämlich nur sehr wenig funktionieren: Die Probleme begannen bereits mit "Guten Morgen Deutschland", das gerade mal 6,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte. Am Nachmittag erzielten schließlich "Die Superhändler" zeitweise nur 5,1 Prozent, ehe "RTL aktuell" um 16:45 Uhr auf 4,8 Prozent zurückfiel. Auch "Explosiv Stories" enttäuschte danach mit lediglich 5,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.

Ungleich besser lief es dagegen für Sat.1, wo das "Frühstücksfernsehen" mit 19,2 Prozent stark performte und auch die Daytime punktete. Dort stachen "Auf Streife - Die Spezialisten" und "Klinik am Südring" mit Werten von 13,6 und 12,9 Prozent heraus. Die Quiz-Schiene tat sich am Vorabend mit teils weniger als fünf Prozent hingegen umso schwerer. Allerdings hat womöglich so mancher die neue Show "Let the music play" erst am späten Abend für sich entdeckt: Nach "Paar Wars" wiederholte Sat.1 nämlich noch zwei Folgen der Sendung und erzielte damit immerhin Marktanteile von 7,4 und 7,3 Prozent.