Während es am Freitag für ProSieben insbesondere am Nachmittag mit bis zu 16,3 Prozent Marktanteil für "The Big Bang Theory" richtig gut lief, tat sich der Privatsender abends umso schwerer. Mit "Die Tribute von Panem - Mockingjay (2)" verzeichnete ProSieben jedenfalls nur ein sehr überschaubares Publikum in der Zielgruppe. Von den insgesamt 770.000 Zuschauerinnen und Zuschauern waren nur 330.000 zwischen 14 und 49 Jahre alt, sodass der Marktanteil in der Zielgruppe nicht über 6,5 Prozent hinauskam.

ProSieben lag damit in der Primetime nicht nur hinter den Shows von RTL und Sat.1, sondern musste sich auch dem ZDF und RTLzwei geschlagen geben. Bei Letzterem sah es dank "The Fast and the Furious: Tokyo Drift" insbesondere in der Zielgruppe ausgesprochen gut aus: Auf starke 9,6 Prozent Marktanteil brachte es der Streifen, insgesamt schalteten 830.000 Menschen ein. Gemessen am Vorlauf machte "Love Island" danach fast ein bisschen wenig aus der Situation: Mit 440.000 Zuschauenden setzte es für die Datingshow sogar ein neues Allzeit-Tief. In der Zielgruppe lag der Marktanteil aber noch bei guten 6,2 Prozent.

Komplett zum Vergessen war der Freitagabend für Vox, wo sich die US-Serie "The Good Doctor" inzwischen zum Totalausfall entwickelt hat. Nur 550.000 Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten die erste Episode, bei der zweiten wurden 580.000 gezählt. In der Zielgruppe lief es zudem mit jeweils 2,7 Prozent Marktanteil so schlecht wie noch nie. Auch "Tomb Raider" konnte danach nur noch bedingt für Linderung sorgen, erzielte am späten Abend aber immerhin noch 4,8 Proozent Marktanteil bei insgesamt 640.000 Zuschauenden.

Während Vox zur besten Sendezeit sogar noch hinter Super RTL zurückfiel, fuhren die Quoten von Kabel Eins Achterbahn. Nur 3,4 Prozent Marktanteil erzielte "Criminal Minds" dort zum Start in den Abend, doch mit einer weiteren Folge waren danach gute 5,1 Prozent drin. Danach lief es schließlich für die aufgewärmte Serie "Instinct - Auf Mörderjagd" durchwachsen: Hier lagen die Marktanteile zu später Stunde in der Zielgruppe bei 4,2 und 5,3 Prozent.