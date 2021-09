Sehr starke Quoten sicherte sich das Zweite Deutsche Fernsehen am Samstagabend. Eine neue Folge der Krimireihe "Helen Dorn" mit Anna Loos in tragender Rolle bescherte dem öffentlich-rechtlichen Sender wunderbare 22,5 Prozent Marktanteil. Nur drei bis dato ausgestrahlte 90-Minüter der Reihe kamen auf höhere Werte. Unter anderem war dies auch ein im März ausgestrahlter Fall, der nur knapp am Erreichen der 24-Prozent-Marke scheiterte. Die hohen Quoten sollen aber nicht darüber hinweg täuschen, dass die erreichte Zahl an Zuschauenden nicht so hoch war wie zuletzt. 5,25 Millionen Krimifans schalteten durchschnittlich ein, die vier vorherigen Episoden hatten allesamt höhere Reichweiten.

Im Gesamtmarkt bescherte "Helen Dorn" dem ZDF den klaren Tagessieg, auch bei den 14- bis 49-Jährigen musste der Krimi nur zwei Sendungen vorbeiziehen lassen. Nur "Denn sie wissen nicht was passiert" und die "Tagesschau" um 20 Uhr im Ersten hatte mehr Zuschauende als "Helen Dorn". In dieser Altersklasse wurden für den Krimi 0,49 Millionen ermittelt. Insgesamt landete der 90-Minüter klar vor der "Schlagerchallenge.2021", die im Ersten ab 20:15 Uhr auf durchschnittlich 3,69 Millionen Fans kam. Damit gingen schöne 17,2 Prozent im Gesamtmarkt einher, auch die 7,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen sind keinesfalls ein schlechtes Ergebnis.

Im ZDF setzte sich der Quotenerfolg auch nach 21:45 Uhr noch fort: 3,8 Millionen Menschen blieben bei einer "Die Chefin"-Wiederholung dran. Daraus resultierten gute 17,1 Prozent Marktanteil, auf 12,3 Prozent kam ab 22:45 Uhr eine Ausgabe des "heute journal". Schwächer als üblich performte letztlich das "Sportstudio" in der 23-Uhr-Stunde. Ohne Bundesliga reichte es diesmal nur zu 7,6 Prozent Marktanteil.

Das Erste hatte am Vorabend anstelle der Bundesliga-Highlights ein Traditionsduell aus der dritten Liga live übertragen. Ab 18 Uhr standen sich Kaiserslautern und Magdeburg auf dem Platz gegenüber. Die Partie sorgte insbesondere bei den Jüngeren für gute Werte. Bei den 14- bis 49-Jährigen landete die "Sportschau" bei 10,4 Prozent Marktanteil, insgesamt wurden 11,2 Prozent ermittelt. 1,54 Millionen Menschen schalteten durchschnittlich ein.