Tagsüber lief es für ProSieben derweil recht ordentlich. Besonders ins Auge fallen sechs ab 12:40 Uhr gezeigte Episoden der Animationsserie "Die Simpsons" , die auf bis zu 10,9 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen kamen und 8,6 Prozent nicht unterboten. Zwischen 9,1 und 10,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe sicherten sich im Anschluss drei Folgen der Sitcom "Two and a Half Men", ehe in der 17-Uhr-Stunde zwei Folgen von "Mom" auf 9,3 und 8,9 Prozent und somit recht passable Ergebnisse kamen.

Sat.1 hatte tagsüber nicht ganz so viel Erfolg. Die um 18 Uhr wiederholten "Fahrrad-Cops" etwa landeten bei schwachen 4,0 Prozent, in den zwei Stunden zuvor waren 4,9 Prozent das Maximale, das "Lenßen übernimmt"-Re-Runs erreichten. Besser lief es für eine DTM-Übertragung ab 13:30 Uhr: Die Bilder aus Spielberg wollten 7,7 Prozent der 14- bis 49-Jährigen sehen.

Ein gutes Bild gab sixx um die Mittagszeit ab. Zwischen 10:35 und 14:20 Uhr zeigte sixx insgesamt acht Ausgaben der US-Produktion "Die Super-Makler". Dabei erreichte die um halb zwölf gestartete Episode starke 4,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Ab 13:25 Uhr wurden durchschnittlich 4,2 Prozent erreicht. Keine Episode kam auf weniger als drei Prozent. Ab 16:30 Uhr kamen auch vier Ausgaben von "Million Dollar Homes" auf gute Ergebnisse: Hier schwankten die Quoten zwischen 1,5 und 2,6 Prozent. Dazwischen tat sich "Enie backt" mit nur 0,9 und 1,2 Prozent etwas schwerer. Das zur besten Sendezeit wiederholte "The Taste" punktete derweil mit 1,6 Prozent.

Sehr stark unterwegs, wenn auch überwiegend zu Randzeiten, war am Samstag zudem RTLplus. Das ab 4:20 Uhr gezeigte "Jugendgericht" kam auf 5,2 Prozent Marktanteil, zuvor hatten auch zwei "Verdachtsfälle"-Folgen die 5-Prozent-Marke geknackt. Tagsüber taten sich die alten Courtshows am Samstag hingegen eher schwer. Zwischen 8:25 und 15:30 Uhr schaffte es keine der Wiederholungen auf Werte von einem Prozent oder mehr. Auch das ab 15:30 Uhr gezeigte "Quincy" blieb mit 0,5 und 0,6 Prozent bei den Jungen und 0,13 und 0,12 Millionen Zuschauenden insgesamt recht blass.

Stärker unterwegs war da schon Sat.1 Gold, das ab kurz nach 17 Uhr zwei Ausgaben von "Columbo" wiederholte. 0,21 und 0,30 Millionen Zuschauende wurden gemessen, 2,0 und 1,2 Prozent Marktanteil sprangen bei den 14- bis 49-Jährigen heraus. Ab 20:15 Uhr steigerte sich eine "Kommissar Rex"-Wiederholung schließlich auf 0,37 Millionen zusehende Personen. Der Krimi holte 1,6 Prozent Marktanteil bei allen Menschen, 1,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.