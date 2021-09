Am Montagabend ist bei Vox die mittlerweile zehnte Staffel der Gründershow "Die Höhler der Löwen" gestartet. Und wie immer konnte man sich in Köln auf das Format verlassen: 940.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren zwischen 14 und 49 Jahren alt und bescherten Vox so sehr gute 14,7 Prozent Marktanteil, kein anderer Sender war zur besten Sendezeit erfolgreicher. Die Gesamtreichweite lag bei 1,99 Millionen.

Die Gründershow brachte es damit in etwa auf das Niveau, das sie auch schon beim Start der Frühjahr-Staffel hatte - zumindest aus Sicht der Marktanteile. Die Reichweiten waren damals etwas höher. Die Herbst-Staffel 2020 startete noch mit mehr als zweieinhalb Millionen Zuschauenden und fast 18 Prozent Marktanteil. An diesem Montag konnten die "Löwen" dennoch einige Schwachstellen im Programm von Vox übertünchen: "Shopping Queen" lag am Nachmittag nur bei 5,2 Prozent, "Mein schönster Tag" holte lediglich 3,7 Prozent. Und auch "Zwischen Tüll und Tränen" und "First Dates" erzielten im Anschluss jeweils nur 4,7 Prozent.

Am Ende reichte es für Vox auch dank der starken Primetime zu sehr guten 9,3 Prozent Marktanteil. Möglich wurde das auch, weil sich "Goodbye Deutschland" im Anschluss an die Gründershow bei 10,3 Prozent hielt. Auf Tagessicht war nur RTL mit 10,0 Prozent noch etwas erfolgreicher. In der Primetime kam "Bauer sucht Frau International" auf 780.000 junge Zuschauerinnen und Zuschauer, das hatte 11,3 Prozent zur Folge, insgesamt sahen 2,94 Millionen Menschen zu. Danach war aber schnell die Luft raus: "RTL Direkt" blieb bei 7,3 Prozent hängen und das zog auch "Extra" (8,2 Prozent) in Mitleidenschaft.

Noch härter traf es am Montag Sat.1, das nach dem schwachen Start von "The Biggest Loser - Family Power Couples" sogar noch abgeben musste. Nur 750.000 Menschen schalteten ein, das waren 80.000 weniger als beim Auftakt. Die 280.000 Zuschauenden zwischen 14 und 49 Jahren sorgten für schlechte 4,2 Prozent Marktanteil. Am Ende standen für Sat.1 so nur 6,5 Prozent Tagesmarktanteil auf dem Konto. Da half es auch wenig, dass das "Frühstücksfernsehen" mit 22,4 Prozent nur knapp an einem Jahreshoch vorbeischrammte. Baustelle ist und bleibt der Vorabend: "Buchstaben Battle" versagte hier mit 2,9 Prozent, "Let the music play" steigerte sich damit auf immerhin 5,1 Prozent - ist damit aber noch weit entfernt von einem Erfolg.