Als ProSieben vor fast einem Jahr die Reportage "Rechts. Deutsch. Radikal." von und mit Thilo Mischke ausgestrahlt hat, war das Interesse groß. 1,69 Millionen Menschen sahen damals zu, der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei 14,6 Prozent. ProSieben hatte Rechtsextremismus in unserer Gesellschaft einem großen, vorwiegend jungen Publikum nahe gebracht. Nun hat man mit "Deutschland radikal - Wie Hass unsere Gesellschaft spaltet" eine neue Reportage von Thilo Mischke gezeigt - so erfolgreich wie vor einem Jahr lief es nicht.

670.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen sich den Film am Montag zur besten Sendezeit an. Die 490.000 im Alter zwischen 14 und 49 Jahren sorgten in dieser Altersklasse für 7,3 Prozent. Damit lag der Film zwar unter dem aktuellen Senderschnitt von ProSieben, dennoch ist es ein respektables Ergebnis für ein vergleichsweise hartes Thema um 20:15 Uhr.

Gar nicht so weit entfernt lagen am Montagabend dennoch die "Wollnys" von RTLzwei. Eine neue Ausgabe deren Personality-Reihe brachte es auf 460.000 junge Zuschauerinnen und Zuschauer, die gemessenen 6,6 Prozent sind ein schöner Erfolg für RTLzwei. Mit einer Gesamtreichweite von 720.000 lag man sogar knapp vor ProSieben. Eine weitere "Wollny"-Folge erreichte danach noch 5,7 Prozent. Weiterhin schwer tut sich "Love Island": Nach dem Tiefstwert am Sonntag reichte es auch jetzt nur zu 4,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Sehr schwer tat sich danach zudem der Start der zweiten "Wir sind jetzt"-Staffel, nur 2,8 Prozent erreichte die Auftaktfolge.

Mit 4,6 Prozent Tagesmarktanteil ist RTLzwei der schwächste der großen acht Sender gewesen - und der Abstand zur Konkurrenz war recht groß. Kabel Eins etwa performte mit 6,0 Prozent deutlich besser, konnte sich aber auch auf seine Primetime verlassen. Mit dem Film "Jäger des verlorenen Schatzes" waren 6,3 Prozent drin, "Tränen der Sonne" steigerte sich danach noch auf 9,4 Prozent.