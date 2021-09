Die Bundestagswahl rückt näher und auch im Fernsehen wird es in den kommenden Wochen mehr Wahl-Sendungen geben. Am Montag startete Das Erste mit seiner "Wahlarena", zum Auftakt war Grünen-Chefin Annalena Baerbock zu Gast und stellte sich den Fragen. Mit 2,99 Millionen Zuschauenden erreichte der Sender beim Gesamtpublikum solide 11,0 Prozent Marktanteil.

Richtig gut lief es jedoch bei den jungen Zuschauerinnen und Zuschauern: 810.000 Menschen, die die "Wahlarena" sahen, kamen nämlich aus der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen, hier wurden 11,7 Prozent gemessen. Damit musste sich Das Erste zur besten Sendezeit nur der "Höhler der Löwen" von Vox geschlagen geben. Und danach ging es sogar noch weiter bergauf.

"Hart aber fair" steigerte die Gesamtreichweite ab 21:30 Uhr auf 3,39 Millionen, das ist der höchste Wert seit März dieses Jahres. Mit den erzielten 14,0 Prozent Marktanteil kann man sehr zufrieden sein. Und beim jungen Publikum erreichte Frank Plasberg mit 13,2 Prozent sogar den besten Marktanteil seit März 2020 - damals kam ein Special über Corona auf einen noch höheren Wert. Diskutiert wurde am Montagabend zum Thema "Schulden, Sparen oder Steuern hoch: Wer redet im Wahlkampf ehrlich übers Geld?".

In Sachen Tagessieg konnte Das Erste dem ZDF mit diesen Werten aber nicht gefährlich werden. Teil eins von "Im Netz der Camorra" unterhielt im Schnitt 4,81 Millionen Menschen, kein anderer Sender hatte am Montag eine noch höhere Reichweite. Der Marktanteil lag bei sehr guten 17,7 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen lief es mit 6,8 Prozent dagegen nicht ganz so gut. Ein "Was nun, Herr Lindner?" am Vorabend war mit 10,7 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum kein Straßenfeger, 2,15 Millionen Menschen sahen hier zu. Die "heute"-Nachrichten informierten zuvor noch 3,16 Millionen Menschen.