Am Dienstagabend sind die "Steel Buddies" bei DMAX in die nunmehr neunte Staffel gestartet und einmal mehr machte die Dokusoap ihrem Ruf als erfolgreichste Eigenproduktion des Discovery-Senders alle Ehre. Durchschnittlich 640.000 Zuschauerinnen und Zuschauer entschieden sich um 20:15 Uhr für die neue Folge, darunter 280.000 zwischen 14 und 49 Jahren. In der Zielgruppe bewegten sich die "Steel Buddies" mit einem Marktanteil von 4,3 Prozent somit weit über dem DMAX-Schnitt.

Die im Anschluss gezeigte Doku-Reihe "King of Trucks" konnte dieses starke Niveau zwar nicht halten, war mit 2,3 Prozent in der Zielgruppe aber ebenfalls noch erfolgreich. Weil DMAX auch tagsüber über mehrere Stunden hinweg mit seinen Factual-Programmen bei mehr als zwei Prozent lag, fiel dann auch der Tagesmarktanteil mit 2,2 Prozent überzeugend aus.

Stärkster unter den kleinen Sendern war allerdings Nitro, das am Dienstag sogar 2,8 Prozent verzeichnete. Hier sorgten nicht nur die Serien in der Daytime für starke Quoten, sondern auch mehrere Filme am Abend: So erreichte "Zurück in die Zukunft" um 20:15 Uhr im Schnitt 600.000 Menschen sowie 3,7 Prozent Marktanteil, ehe "Hannibal" sogar 4,5 Prozent erzielte. Einen gefragten Film-Doppelpack hatte zudem Kabel Eins im Aufgebot: Dort überzeugten "Die etwas anderen Cops" und "Pain & Gain" mit Werten von 5,9 und 7,7 Prozent in der Zielgruppe.

Neben DMAX und Nitro war übrigens auch Sixx am Dienstag unter den kleinen Sendern richtig erfolgreich. Dort drehte die US-Serie "Elementary" in der Primetime mit bis zu 450.000 Zuschauenden mächtig auf. In der Zielgruppe erzielten die beiden Folgen Marktanteile von 3,3 und 3,6 Prozent, "Profiling Paris" lag danach auf ähnlichem Niveau. Spitzenreiter unter den Kleinen war jedoch einmal mehr ZDFneo, das dank "Nord Nord Mord" zunächst 1,32 Millionen Menschen erreichte und sich danach auf 1,42 Millionen sowie starke 7,5 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum steigerte.