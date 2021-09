Platz sieben in den Marktanteilscharts der 14- bis 49-Jährigen: 5,6 Prozent – mehr waren für Sat.1 am Samstag nicht drin. Einzig die Primetime lieferte halbwegs das, was sich der Sender erwartet. Die Filme "Bumblebee" und "Transformers", gestartet um 20:15 und 22:35 Uhr, bescherten dem Sender 9,5 und 8,6 Prozent Marktanteil bei den Werberelevanten. Somit lag Sat.1 am Samstagabend zum Beispiel vor ProSieben, wo "Boston" und "World Trade Center" auf 8,6 und 7,2 Prozent Marktanteil kamen. Während dort insgesamt 1,40 Millionen und 0,67 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verbucht wurden, kam Sat.1 auf 1,49 und 0,79 Millionen.





Mit Blick auf den kompletten Abend lag Vox somit in etwa auf Augenhöhe mit SuperRTL. Dort lief ab 20:15 Uhr zunächst ein "Werner"-Film vor durchschnittlich 490.000 Zuschauenden, ehe "Amerikas dunkelste Stunden – Der 11. September" noch rund 410.000 Personen erreichte. Bei den 14- bis 49-Jährigen waren beide Ausstrahlungen ein echter Erfolg für SuperRTL: Gemessen wurden 3,4 und 4,1 Prozent Marktanteil, was klar über der Sendernorm liegt. SuperRTL sicherte sich am Samstag bei den 14- bis 49-Jährigen letztlich 2,3 Prozent Tagesmarktanteil.