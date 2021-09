Am Mittwochabend hat "Bachelorette" Maxime im RTL-Programm ihre letzte Rose vergeben. Die finale Entscheidung wurde zwei Wochen nach dem Halbfinale gezeigt, am Mittwoch der Vorwoche hatte RTL seine Mittwochsprimetime schließlich für ein Spiel der deutschen Fußballnationalmannschaft freigeräumt. Doch die längere Wartezeit auf eine Antwort nach der Frage, wer nun die letzte Rose bekommen hat, führte nicht zu steigenden Quoten – im Gegenteil. Das zur besten Sendezeit am Mittwoch ausgestrahlte Format kam nicht mehr über 7,7 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe hinaus.

Somit erzielte die Episode die schlechtesten Quoten, die jemals für "Die Bachelorette" gemessen wurden. 0,51 Millionen Menschen im Alter zwischen 14 und 49 Jahren schauten zu. Das waren 0,07 Millionen weniger als zwei Wochen zuvor. Insgesamt stieg die gemessene Reichweite leicht, sie lag am Mittwoch nun bei 1,32 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern. Nichts desto trotz: Die achte Staffel der Sendung knüpfte nicht mehr an frühere Erfolge an.

Nur noch knapp 1,2 Millionen Zuschauende schalteten die Episoden im Schnitt im linearen Programm ein. Das waren 0,6 Millionen weniger als bei Staffel sieben. Auch in der Zielgruppe waren die Verluste immens. Hier ging es von rund 12,5 Prozent, die im Vorjahr gemessen wurden, auf durchschnittlich 9,9 Prozent nach unten.



Nicht inbegriffen sind in diesen Zahlen jedoch all die, die sich die Episoden inzwischen zeitlich flexibel bei TVNow anschauen. Dort standen die Folgen auch in diesem Jahr wieder einige Tage vor der RTL-Ausstrahlung zur Verfügung. Im linearen Programm jedenfalls landete "Die Bachelorette" nur knapp vor der finalen Ausgabe von "Kampf der Realitystars". RTLzwei brachte am Mittwoch die finale Episode der zweiten Staffel zur Ausstrahlung, 980.000 Leute schalteten dafür im Schnitt zwischen 20:15 und 22:15 Uhr ein. In der Zielgruppe lag die Quote bei 7,5 Prozent. In der zweiten Staffelhälfte war der Produktion auf vergleichsweise hohem Niveau ein bisschen die Puste ausgegangen.

Die ersten fünf Episoden der Staffel bescherten RTLzwei am Mittwoch Werte zwischen 9,3 und 11,4 Prozent, die weiteren fünf landeten bei zwischen 7,3 und 8,3 Prozent. Unter dem Strich verlief die zweite Staffel der Sendung aber klar erfolgreicher als die Auftaktstaffel. RTLzwei kam in den zurückliegenden Wochen mittwochs auf 8,9 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Somit steigerte sich "Kampf der Realitystars" gegenüber dem Vorjahr um genau einen Prozentpunkt.





Ab 22:15 Uhr stand am Mittwoch beim Sender aus Grünwald eine weitere "Love Island"-Episode auf dem Programm, die sich mit 6,7 Prozent Marktanteil recht achtbar schlug. Für die Produktion war es die beste Quote seit dem Mittwoch zuvor. Das gilt auch für die Reichweite, die auf 0,56 Millionen beziffert wurde.