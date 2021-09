am 18.09.2021 - 09:39 Uhr

Am Freitagabend moderierte Kai Pflaume die Verleihung der "Goldenen Henne" - von den Ausrichtern MDR und "Super-Illu" als "größter deutscher Publikumspreis" gepriesen. Die Übertragung im MDR Fernsehen sahen sich 1,09 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer an - deutlich weniger als in den vergangenen Jahren. 2020, als die Verleihung allerdings auch erst Ende Oktober stattfand, wurden noch knapp über eineinhalb Millionen Zuschauende gezählt, 2019 waren über 1,6 Millionen mit dabei - damals wurde die Gala allerdings auch noch parallel bei MDR und RBB übertragen.

Zufrieden sein kann der MDR mit den Quoten trotzdem, der bundesweite Marktanteil belief sich auf 4,9 Prozent beim Gesamtpublikum und lag somit weit über den MDR-Normalwerten. Bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte die rund dreieinhalbstündige Show im Schnitt einen Marktanteil von 1,7 Prozent. Im MDR-Sendegebiet - also in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen - war die "Goldene Henne" ein voller Erfolg. Etwa jede und jeder Fünfte, der am Freitagabend dort vor dem Fernseher saß, verfolgte die Verleihung, der Marktanteil betrug dank 539.000 Zuschauerinnen und Zuschauern dort satte 20 Prozent.

Die Schmach, mit der "Fernsehpreis"-Verleihung hinter die "Goldene Henne" im MDR zurückzufallen, blieb RTL übrigens dann dank des Quotenrückgangs im Vergleich zum Vorjahr doch knapp erspart. Die erste TV-Übertragung des "Fernsehpreises" seit 2014 hatten am Donnerstagabend 1,35 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgt.