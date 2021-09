Nachdem ProSieben in der vergangenen Woche Promis für eine Kurz-Ausbildung zur Feuerwehr geschickt hat, ging es diese Woche in ein Schlosshotel nahe Frankfurt. Aber auch das lief nicht wesentlich besser: Nur 700.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen zu, der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei schwachen 7,0 Prozent. Im Vergleich zur Vorwoche ging es damit nur um 0,5 Prozentpunkte nach oben.

Bessere Nachrichten gibt es unterdessen von RTLzwei, wo "Polizei im Einsatz" in Woche drei spürbar besser lief. Mit einer Reichweite von 920.000 lag man sogar ziemlich deutlich vor ProSieben, beim jungen Publikum im Alter zwischen 14 und 49 Jahren waren 6,1 Prozent Marktanteil drin. Damit lag die Doku-Reihe erstmals im grünen Bereich, nachdem die ersten beiden Folgen nur auf jeweils 4,2 Prozent Marktanteil kamen.

Bei ProSieben verzeichneten die "Job-Touristen" sogar wenige junge Zuschauerinnen und Zuschauer als die "Simpsons" und "Galileo" am Vorabend. Am späteren Abend war außerdem "red." nur zu 7,6 Prozent gut. Wegen der ziemlich guten Daytime Quoten, zwischen 12:20 und 20:15 Uhr lag man bei konstant zweistelligen Werten, erreichte ProSieben am Donnerstag immerhin noch einen Tagesmarktanteil in Höhe von 8,5 Prozent.

RTLzwei musste sich dagegen mit 4,3 Prozent auf Tagessicht begnügen. Die Gründe dafür sind vielfältig: "Love Island" kam nach den Polizisten nur auf 5,3 Prozent und natürlich ist es vor allem die neue Soap "Echt Fame", die am Nachmittag ein gigantisches Loch reißt. Die zwei Folgen am Donnerstag lagen bei 0,6 und 0,5 Prozent. Dadurch wurde auch "Köln 50667" in Mitleidenschaft gezogen, das bei 3,2 Prozent hängen blieb. "Berlin - Tag & Nacht" kam danach ebenfalls auf überschaubare 5,0 Prozent.