am 29.09.2021 - 08:50 Uhr

Bei RTL ist am Dienstagabend zur besten Sendezeit unter dem Titel "Was verdienst du? - Das Gehaltsexperiment" eine Spezialausgabe von "Stern TV" zu sehen gewesen. 1,93 Millionen Menschen schalteten im Schnitt ein, als es unter anderem darum ging, wie viel Geld zum Beispiel Influencer verdienen. 920.000 der Zuschauerinnen und Zuschauer waren zwischen 14 und 49 Jahren alt, das hatte in dieser Altersklasse 14,0 Prozent Marktanteil zur Folge.

Von dem guten Vorlauf konnte schließlich auch "RTL Direkt" profitieren, das auf gute 13,4 Prozent Marktanteil kam. Bislang liegt die Nachrichtensendung im Schnitt bei schlechtem 7,6 Prozent. Am Dienstagabend sahen 1,57 Millionen Menschen zu - auch das ist einer der besseren Werte für Jan Hofer und die Macherinnen und Macher. Danach holte die Wiederholung eines weiteren "Stern TV Spezials" über Familie Ritter 15,3 Prozent.

Es war also ein gelungener Abend für RTL. Der Tagesmarktanteil in Höhe von 11,8 Prozent zeigt aber, dass es an anderen Stellen Probleme gab. "Punkt 12" etwa schwächelte mit nur 10,6 Prozent, doch die echten Probleme folgten danach. Sowohl "Die Superhändler" als auch die frühe "RTL Aktuell"-Ausgabe und "Explosiv Stories" blieben bei jeweils schwachen 6,4 Prozent hängen. "Unter Uns" steigerte sich danach auf 10,9 Prozent und ein "Exclusiv Spezial" zur Premiere des neuen Bond-Films kam auf 11,2 Prozent.

Nicht zufrieden sein kann derweil Vox mit seinem Primetime-Programm. Dort ging nämlich "GewissensBISSE - Das Fleischexperiment" mit ziemlich mauen Quoten zu Ende. Die dritte Folge der ersten Staffel brachte es auf nur noch 5,0 Prozent Marktanteil, in den vergangenen zwei Wochen war immerhin noch etwas mehr drin. Auch die Gesamtreichweite war mit 730.000 enttäuschend. Damit lag Vox am Dienstag auch hinter RTLzwei, das mit "Hartz und herzlich" 830.000 Menschen unterhielt und in der Zielgruppe auf 5,8 Prozent kam.