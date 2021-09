Am Dienstag sind im ZDF die von der Bavaria produzierten "Rosenheim-Cops" zurück ins Programm gekehrt - und wie. 4,41 Millionen Menschen schalteten zum Staffelstart am Vorabend ein, das hatte 17,4 Prozent Marktanteil zur Folge. In den vergangenen Wochen setzte das ZDF lediglich auf Wiederholungen seines Dauerbrenners, damit waren zwar auch gute Quoten drin, mehr als vier Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer hatte man über den Sommer hinweg aber so gut wie nie.

Die "Rosenheim-Cops" lagen damit sogar vor allen Primetime-Formaten der anderen Sender, nur die "Tagesschau" kam mit 5,33 Millionen auf eine noch höhere Reichweite. Eine alte Folge von "Die Kanzlei" musste sich aber mit 3,89 Millionen und 14,0 Prozent Marktanteil begnügen, eine frische Episode von "In aller Freundschaft" kam danach noch auf 4,11 Millionen und 15,3 Prozent.

Das ZDF kam zur besten Sendezeit mit einer "ZDFzeit"-Doku über Angela Merkel auf 3,19 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, das entsprach 11,4 Prozent Marktanteil. Das ist zwar weniger als der Sender sonst holt, den Sendeplatz-Schnitt konnte man damit aber übertreffen. Normalerweise kommen die "ZDFzeit"-Dokus auf eine Reichweite von unter 3 Millionen. Bei den 14- bis 49-Jährigen erreichte die Merkel-Doku übrigens ziemlich ordentliche 8,0 Prozent, "Die Kanzlei" (7,3 Prozent) und "In aller Freundschaft" (8,2 Prozent) lagen auf einem ähnlichen Niveau.

"Frontal" konnte derweil das hohe Niveau der vergangenen Woche, als 11,0 Prozent beim jungen Publikum gemessen wurde, jetzt nicht mehr halten. 6,6 Prozent waren in dieser Woche drin, insgesamt führten die 2,40 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zu 8,9 Prozent. Das "heute journal" steigerte sich danach auf 15,6 Prozent, weil die Reichweite auf 3,80 Millionen nach oben schnellte. Und auch bei ZDFneo kann man übrigens sehr zufrieden sein. Zwei Wiederholungen von "Nord Nord Mord" kamen auf jeweils knapp weniger als zwei Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, für den kleinen Sender waren damit 7,1 und 9,7 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum drin.