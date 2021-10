am 01.10.2021 - 09:48 Uhr

Zweimal hat Sat.1 Gold bereits einen Live-Tiervermittlungsabend veranstaltet. Die Quoten waren nicht überragend aber offenbar so gut, dass man sich nun für eine ähnliche Veranstaltung entschieden hat. Am Donnerstag zeigte man zur besten Sendezeit den "großen Live-Tierschutzabend". Jana Ina Zarrella und Matthias Killing begrüßten in der Show unter anderem Tierschützerinnen und Tierschützer aus dem ganzen Land. Ein durchschlagender Erfolg war das Format aber nicht.

340.000 Menschen sahen sich die dreistündige Live-Sendung an, das führte beim Gesamtpublikum zu 1,4 Prozent Marktanteil. Damit performte der "Live-Tierschutzabend" unter dem Senderschnitt von Sat.1 Gold, der rund einen halben Prozentpunkt höher liegt. Sehr schwach präsentierte sich die Sendung vor allem beim jungen Publikum: Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden angesichts von 40.000 Zuschauerinnen und Zuschauern nur 0,7 Prozent gemessen.

Probleme in der Sparte hatte derweil auch "Studio Schmitt" bei ZDFneo, das Format präsentiert sich in diesen Wochen schwächer als noch im Frühjahr. Die 150.000 Zuschauerinnen und Zuschauer in dieser Woche sorgten für insgesamt 0,7 Prozent Marktanteil, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 1,3 Prozent gemessen. Die Wiederholung der "heute show" kam zuvor bei den Jüngeren noch auf 2,8 Prozent, insgesamt unterhielt Oliver Welke 360.000 Menschen.

Auf einem recht ähnlichen Niveau performten am Donnerstagabend RTLzwei und Kabel Eins: Bei Kabel Eins unterhielt Peter Giesel in "Achtung Abzocke" 640.000 Menschen, zur gleichen Zeit kam RTLzwei mit "Polizei im Einsatz" auf 610.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Weil die Doku-Reihe mehr von jungen Menschen gesehen wurde, kam RTLzwei in der Zielgruppe auf 5,2 Prozent Marktanteil, Giesel erreichte 4,8 Prozent. Später drehten sich die Verhältnisse: Das "K1 Magazin" kam auf 5,4 Prozent, bei RTLzwei waren die "Pop-Giganten" nur noch zu 4,6 Prozent gut.