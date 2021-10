© Sat.1

Exakt diese Werte hielt nach 22:22 Uhr auch "Sherlock Holmes", die Reichweite sank im Gesamtmarkt auf noch rund 620.000. Tagsüber hatte Sat.1 große Probleme, den Tiefpunkt erreichte man gegen 15 Uhr, als eine Wiederholung von "Auf Streife – Die Spezialisten" nur 1,6 Prozent Marktanteil einfuhr. Auf Werte zwischen 2,0 und 2,7 Prozent kamen zwischen 16 und 18 Uhr vier Episoden von "Die Gemeinschaftspraxis", 2,7 Prozent standen zudem am Vorabend für alte "Klinik am Südring"-Episoden zu Buche. Im Vergleich dazu noch ordentlich geschlagen hatte sich eine "DTM"-Übertragung vom Hockenheimring, die Sat.1 5,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen bescherte. Sie riss somit aber ebenfalls wahrlich keine Bäume aus.

Ein bisschen besser lief der Samstag für ProSieben, der Sender kam vor allem dank des Tagesprogramms auf 7,4 Prozent Tagesmarktanteil. Eine ab 16:40 Uhr gezeigte "Two and a Half Men"-Wiederholung steuerte dazu etwa 13,9 Prozent Marktanteil bei, ab kurz nach 17 Uhr funktionierte auch noch "Mom" mit 10,5 Prozent ziemlich gut. Ein am frühen Nachmittag gesendeter "Simpsons"-Sechserpack sicherte dem Sender bis zu 10,6 Prozent und nie weniger als 8,1 Prozent. Dafür tat sich ProSieben in der Primetime schwer. Der Film "Verblendung" (6,8%) wollte nicht zünden. Insgesamt belief sich die gemessene Reichweite auf 1,06 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer.

Einen miesen Abend erlebte unterdessen auch RTLzwei: Gerade einmal 3,0 Prozent Marktanteil fuhr der 20:15-Uhr-Film "Category 5" ein, nach 22 Uhr machte es "Asteroid – Zerstörung aus dem All" nicht besser und landete bei 2,8 Prozent. Insgesamt schauten 0,61 und 0,57 Millionen Menschen zu. Verschiedene "Schnäppchenhäuser"-Folgen, die RTLzwei ab 12:10 Uhr zeigte, landeten bei zwischen 3,4 und 5,1 Prozent und sorgten somit dafür, dass der ermittelte Tagesmarktanteil des Senders in der klassischen Zielgruppe bei 3,6 Prozent lag – kein gutes Ergebnis.

Immerhin platzierte sich RTLzwei zwei Zehntel vor Kabel Eins. Dort machten fünf ab 15:35 Uhr gezeigte "Rosewood"-Folgen Kummer: 3,8, 3,3, 3,8, 2,8 und zum Schluss sogar nur noch 2,0 Prozent Marktanteil wurden ermittelt. Zur Primetime kam auch "Hawaii Five-0" mit 2,6 und 2,8 Prozent nicht recht in Fahrt. Die amerikanische Krimiserie sicherte sich insgesamt 0,50 und 0,44 Millionen Zuschauende.