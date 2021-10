"Sterben auf Probe" hieß die neueste Episode der ZDF-Samstagskrimireihe "Ein starkes Team", die der Mainzer Sender zur besten Ausstrahlungszeit um 20:15 Uhr im Programm hatte. Dass die Reihe aber auch nur ansatzweise davor ist, selbst zu sterben, kann wahrlich bestritten werden. Denn gerade an diesem Samstag fuhr sie die beste jemals ermittelte Quote ein. 27,6 Prozent Marktanteil standen für die Folge zu Buche – der bisherige Rekord wurde übrigens vor ziemlich genau einem Jahr aufgestellt, als "Scharfe Schnitte" 25,4 Prozent einfuhr. 7,32 Millionen Menschen sahen den 90-Minüter nun an diesem Wochenende, die Reichweite entsprach derweil keinem neuen Rekord. Schon mehrere Ausgaben hatten über acht Millionen Menschen unterhalten, unter anderem jene, die am ersten Samstag im Jahr 2021 lief.

Stark unterwegs war im ZDF ab 21:45 Uhr dann auch noch eine "Die Chefin"-Wiederholung, die von 4,89 Millionen Personen gesehen wurde und somit auf 19,9 Prozent Marktanteil kam. 11,7 Prozent und 1,73 Millionen Fans wollten sich letztlich ab 23 Uhr das "aktuelle Sportstudio" im ZDF nicht entgehen lassen.

Für gute Quoten sorgte die Fußball Bundesliga am Samstag auch abseits dieses Formats. Die "Sportschau" im Ersten am Vorabend verbuchte im Schnitt 3,97 Millionen Zuschauende und somit starke 20,8 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen waren es 18 Prozent Marktanteil, die ermittelt wurden. Auf 20,5 Prozent Marktanteil kam Sky am Samstagnachmittag, wenn man die Konferenz und alle Einzelspiele zusammenfasst. 1,22 Millionen Personen schauten die Übertragungen ab 15:30 Uhr. Das Topspiel ab 18:30 Uhr, das in Leipzig stattfand und den dort beheimateten RB gegen Bochum zeigte, bescherte Sky dann nur noch rund 420.000 Zuschauende. Das waren die bisher niedrigsten Werte der Saison.

Einen starken Samstagabend erlebte derweil Spartensender ZDFneo: Deutschen Kultfilmen sei Dank wurden zunächst 2,7, dann 3,1 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen eingefahren. Die Produktionen "Otto - Der Film" und "Go Trabi Go" sicherten sich 470.000 und 490.000 Zuschauende. Nachmittags zündeten bereits Thomas Gottschalk und Mike Krüger. "Zwei Nasen tanken Super" kamen ab kurz vor 15 Uhr auf wunderbare 6,1 Prozent Marktanteil bei den Jungen (insgesamt 0,42 Millionen Zusehende). Direkt zuvor hatte der Film "Die Supernasen" schon mit 0,29 Millionen Fans insgesamt und 5,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen überzeugt.