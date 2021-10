Nach einer gut eineinhalb Monaten Pause meldeten sich am Sonntagabend bei Kabel Eins die "Trucker Babes" zurück. Nachdem schon die Sommerstaffel eher durchwachsene Ergebnisse gebracht hatte, zeigte sich nun auch zum Start der nächsten Staffel, dass die Dokusoap ihren Zenit womöglich schon überschritten hat. Mehr als 4,1 Prozent Marktanteil waren bei den 14- bis 49-Jährigen ab 20:15 Uhr jedenfalls nicht zu holen, insgesamt hatten 900.000 Zuschauerinnen und Zuschauer eingeschaltet. Auch "Abenteuer Leben" lief im Anschluss mit 4,3 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe allenfalls mittelmäßig.

Deutlich zufriedener dürfte man da beim Konkurrenten Vox sein. Selbst in Wiederholungen schlägt sich "Kitchen Impossible" dort derzeit richtig gut. Diesmal erzielte die "Best Friends Edition" mit Tim Mälzer, Tim Raue und Alexander Herrmann 9,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Insgesamt hatte man 1,11 Millionen Menschen vor den Fernseher locken können. Im Anschluss blieben noch 540.000 bei "Prominent" dran, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen belief sich auf 8,2 Prozent.

Schon am Vorabend hatte Vox mit den "Beet Brüdern" punkten können und gute 8,1 Prozent Marktanteil in der Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen erzielt. Auch RTLzwei war zu diesem Zeitpunkt mit einer Eigenproduktion erfolgreich: "Grip - Das Motormagazin" überzeugte mit 5,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. In der Primetime hatte RTLzwei dann hingegen keine Chance und ging mit 3,3 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe für "Verrückt nach Mary" unter. "Dumm und Dümmehr" erreichte danach noch 4,5 Prozent Marktanteil.

Der maue Abend und große Probleme am Vormittag sorgten dann letztlich auch dafür, dass RTLzwei nicht über einen Tagesmarktanteil von 4,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus kam. Kabel Eins stand hingegen trotz der Probleme mti den "Trucker Babes" mit einem Tagesmarktanteil von 5,8 Prozent sehr gut da - den Bud-Spencer-Filmen sowie dem "Prinz aus Zamunda" im Tagesprogramm sei dank. Vox landete mit 7,7 Prozent gleichauf mit ProSieben und vor Sat.1.