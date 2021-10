ProSieben Maxx blickt mal wieder auf einen sehr erfolgreichen Football-Abend zurück. Schon "ranNFLsüchtig" um 18 Uhr überzeugte mit 2,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und insgesamt 210.000 Zuschauerinnen und Zuschauern. Das erste Spiel des Abends zwischen den Carolina Panthers und Dallas Cowboys lockte dann bis zu 510.000 Zuschauerinnen und Zuschauer an, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen pendelte zwischen 3,3 und 4,2 Prozent.

Das zweite Spiel Pittsburgh Steelers gegen Green Bay Packers brachte es später am Abend dann während des ersten Quarters noch auf 340.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, im Lauf des Abends nahm die Reichweite dann aber sukzessive ab, zuletzt verfolgten ab 0:45 Uhr noch im Schnitt 150.000 Leute die Schlussphase der Partie. Der Marktanteil erreichte ab Mitternacht mit 5,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen seinen Höhepunkt.

Das schlug sich auch in einem starken Tagesmarktanteil von 2,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen nieder, womit ProSieben Maxx aber trotzdem nicht zum Größten unter den Kleinen wurde. Dieser Titel ging stattdessen an DMAX, das sogar einen Tagesmarktanteil von 2,9 Prozent erreichte. Dort nutzte man den 3. Oktober, um ganztägig verschiedene Ableger von "Naked Survival" zu zeigen. Das zahlte sich aus: Zwar wurde der höchste Marktanteil des Tages mit 5,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen schon am frühen Morgen erzielt, trotzdem hielten sich die Quoten über viele Stunden auf sehr gutem Niveau. Um 12:14 Uhr wurden etwa 4,8 Prozent Marktanteil erzielt, bis 20:15 Uhr wurde die 3-Prozent-Marke dann nicht mehr unterschritten. Und auch mit 2,4 und 2,1 Prozent Marktanteil für zwei Folgen von "Naked Survival: 14 Tage auf der Hai-Insel" in der Primetime kann man bei Discovery sehr zufrieden sein.

Gute Erfahrungen mit einer Marathon-Programmierung machte man auch bei Sat.1 Gold. Dort liefen zwischen 5:12 Uhr und 17:30 Uhr 13 Folgen von "Kommissar Rex", was in der Spitze für bis zu 4,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen sorgte. Es war allerdings keine gute Idee, ab 17:30 Uhr den "Großen Live-Tierschutzbend" noch einmal zu zeigen, hier stürzte der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen auf nur noch 0,3 Prozent ab. Insgesamt sahen 160.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zu. Und zum Thema Marathon-Programmierung hatte auch Sixx noch etwas beizutragen: 15 Folgen von "Die Supermakler - Top oder Flop?" zwischen 13 Uhr und 20:15 Uhr holten durchweg gute Quoten, in der Spitze von über 3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Weil es hier zudem auch in der Primetime mit 2,0 Prozent Marktanteil für "Good Will Hunting" gut aussah, konnte sich auch der Tagesmarktanteil von 2,2 Prozent sehen lassen.