Die Versuche von RTLzwei, mit Soaps nicht erst ab 18 Uhr, sondern schon am Nachmittag zu punkten, waren schon in der Vergangenheit nicht von allzu viel Erfolg gekrönt - und auch "Waidendorf" hatte zum Auftakt am Montag einen sehr schweren Stand: Mehr als 1,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen waren für die erste Folge nicht zu holen, insgesamt hatten im Schnitt nur 130.000 Zuschauerinnen und Zuschauer eingeschaltet. Auch "Köln 50667" tat sich anschließend mit 4,1 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe eher schwer, "Berlin - Tag & Nacht" steigerte sich dann aber noch auf 5,5 Prozent.

Im Ersten feierte unterdessen "Wer weiß denn sowas?" sein Comeback. Die von Kai Pflaume moderierte Show erreichte zum Start 2,83 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer - eine Reichweite, die "Gefragt - Gejagt", das in den letzten Wochen auf diesem Sendeplatz zu sehen war, nur ein Mal übertreffen konnte. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum belief sich auf 16,7 Prozent. Allerdings lag der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen mit 6,8 Prozent deutlich unter dem, was die Jäger dem Ersten zuletzt bescherten. Dort hatte es zuletzt häufig sogar für zweistellige Marktanteile gereicht, der Staffel-Schnitt lag bei rund neuneinhalb Prozent. Für gewöhnlich dauert es aber auch eine Weile, bis nach einem Format-Wechsel am Vorabend die Quoten richtig Fahrt aufnehmen.

Beim jungen Publikum lag "Wer weiß denn sowas?" am Montag gleichauf mit der "SOKO Potsdam" im ZDF, die ebenfalls 6,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte. In Sachen Gesamt-Reichweite hatte der ZDF-Krimi die Nase aber klar vorn: 3,36 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten hier insgesamt ein, was 19 Prozent Marktanteil entsprach.