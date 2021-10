am 07.10.2021 - 08:51 Uhr

3,55 und 3,42 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer generierten die Folgen fünf und sechs der ARD-Primetime-Serie "Tina Mobil" am Mittwochabend im linearen Programm des Ersten. Keine andere in diesem Zeitraum gesendete Fernsehproduktion sicherte sich mehr Zuschauende. Die 3,42 Millionen Menschen, die sich den sechsten Teil ansahen, waren zwar streng genommen das kleinste Publikum der Serie bisher, gegenüber der Vorwoche waren die Unterschiede aber nur marginal. Am letzten September-Mittwoch schauten knapp 3,8 und knapp 3,5 Millionen Personen zu. Ungetoppt bleibt somit die Auftaktwoche, als die ersten beiden Folgen auf rund 4,2 Millionen Zusehende kamen. Diesmal standen insgesamt ordentliche 13,3 und 12,9 Prozent zu Buche, bei den 14- bis 49-Jährigen waren es 6,9 und 5,9 Prozent.

Und trotz der Tatsache, dass "Tina mobil" zwischen 20:15 und 21:45 Uhr die Nase vorne hatte, reichte es in den TV-Tagescharts nur für die Positionen fünf und sechs. Stärker waren nämlich drei News-Formate und ein Krimi, die abseits dieses Zeitfensters liefen. Die 20-Uhr-"Tagesschau" kam allein im Ersten auf 5,05 Millionen Zuschauende (18,8%), die 19-Uhr-"heute"-Sendung erreichte durchschnittlich 3,90 Millionen Personen (18,3%), das "heute journal" ab 21:45 Uhr punktete mit 3,86 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern. Die gemessene Quote lag hier bei 16,3 Prozent.

Ebenfalls noch vor allen 20:15-Uhr-Sendungen landete der ZDF-Vorabendkrimi "SOKO Wismar", der ab kurz nach 18 Uhr auf 3,78 Millionen Zuschauende kam. Erzielt wurden somit starke 21,6 Prozent Marktanteil. Die rund 45 Minuten lange Serie ließ damit auch das ARD-Quiz "Wer weiß denn sowas?" hinter sich, das ab 18 Uhr im Ersten 2,83 Millionen Menschen zum Einschalten bewegte. 16,7 Prozent Marktanteil bei allen sprangen heraus. In der Primetime landete im ZDF das Kerner-Format "Da kommst du nie drauf!" bei gleichermaßen guten wie unspektakulären 3,22 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern. 12,1 Prozent Marktanteil insgesamt und 6,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen waren die Folge.