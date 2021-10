Rund 1,84 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verbuchte am Mittwochabend die zweite Episode der neuen Staffel der RTL-Reality-Show "Das Sommerhaus der Stars". Das waren ähnlich viele wie beim Staffelauftakt am Dienstag, als 1,77 Millionen Menschen zusahen, die Episode aber auch bis nach 23 Uhr andauerte. Die am Dienstag gemessenen 1,77 Millionen Zusehenden waren jedoch die niedrigste Reichweite aller Zeiten - von diesem Tiefschlag erholte sich die Sendung also nur leicht. Dennoch: Mit 13,9 Prozent Marktanteil lag die 20:15-Uhr-Sendung nicht nur oberhalb des RTL-Senderschnitts, sie setzte sich in der klassischen Zielgruppe sogar vor alle anderen Primetime-Programme und das "Sommerhaus" half auch diesmal wieder "RTL Direkt", das mit 11,3 Prozent einen der besseren Tage erwischte. Zudem wiederholte man mit diesen 13,9 Prozent exakt den Wert des Vortages und gewann bei den 14- bis 49-Jährigen sogar rund 80.000 Fans hinzu.

Aber: Der Abstand zur Konkurrenz war bei Weitem nicht mehr so groß wie bei früheren Staffeln von "Das Sommerhaus der Stars". Gerade einmal rund zwei Jahre ist es her, dass die populärste "Sommerhaus"-Episode RTL an die 28 Prozent Marktanteil bei den Werberelevanten bescherte. Während "Das Sommerhaus der Stars" also rückläufige Quoten verbucht, ist in Sat.1 "The Taste" auf einem guten Weg, die aktuelle Staffel als erfolgreichste seit 2013 abzuschließen. Auch an diesem Mittwoch nämlich lief es wieder richtig gut. Nachdem vor zwei Wochen schon einmal 10,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe ermittelt wurden, schauten diesmal 10,8 Prozent der 14- bis 49-Jährigen zu. 0,59 Millionen Zuseherinnen und Zuseher gehörten zu dieser Altersklasse, insgesamt belief sich die ermittelte Reichweite des Sat.1-Formats auf 1,11 Millionen.

Auch nachmittags sah es für Sat.1 an einigen Stellen nicht schlecht aus. Das ab 15 Uhr gezeigte "Auf Streife – Die Spezialisten" erreichte mit 13,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe das beste Ergebnis seit Anfang September. Die um 16 Uhr nachfolgende "Klinik am Südring" landete noch bei guten 10,9 Prozent. Zur gleichen Zeit hatte RTL mit seinen "Superhändlern" ziemliche Probleme. Die ab 16 Uhr gezeigte Episode holte ungewohnt schlechte 2,5 Prozent, schon in der Stunde zuvor lief es für die Trödelshow mit 4,3 Prozent mies. Das bekam ab 16:45 Uhr auch die frühere "RTL aktuell"-Ausgabe zu spüren, die bei fünfeinhalb Prozent in der Zielgruppe landete.

Am Tagesende lag RTL dennoch vor Sat.1 – wenn auch mit nicht allzu großem Vorsprung. Der Kölner Sender landete in der Zielgruppe bei 10,7 Prozent, Sat.1 schaffte 8,8 Prozent. Dritter wurde ProSieben mit 8,2 Prozent Tagesmarktanteil. ProSieben erlebte einen soliden Tag mit nachmittäglichen "Big Bang Theory"-Wiederholungen, die die Quoten auf bis zu 15,8 Prozent anstiegen ließen, mit einer "taff"-Ausgabe, die mit 12,1 Prozent eine gute Figur machte und "Young Sheldon" zur Primetime, das mit 8,5 und 7,9 Prozent noch Luft nach oben hatte.