Zwischen 7:20 und 18:20 Uhr hat ZDFneo am Samstag auf "Terra X" gesetzt - und der Erfolg ist durchaus beachtlich. So erzielten etliche Ausgaben mehr als 3,0 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum, in der Spitze erreichte ZDFneo mit der Reihe 4,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Insgesamt wurden maximal 3,7 Prozent gemessen, teilweise sahen im Schnitt mehr als 300.000 Menschen zu.

In der Primetime zeigte man dann "3 Engel für Charlie - Volle Power" und erreichte damit ebenfalls eine ähnliche Reichweite: 370.000. Durch die insgesamt höhere TV-Nutzung zu dieser Zeit waren damit aber nur 1,3 Prozent Marktanteil bei allen und 1,8 Prozent bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauerinnen und Zuschauern drin. "Fabian Köster trifft Frans Timmermans" blieb danach bei ähnlichen Werten hängen.

In der Nische außerdem stark: Sky mit der Bundesliga. Um 15:30 Uhr erreichte man mit der Konferenz und dem Einzelspiel BVB-Mainz 1,39 Millionen Menschen, schon beim Gesamtpublikum erreichte man so 11,6 Prozent Marktanteil. In der jungen Zielgruppe waren es noch deutlich bessere 19,9 Prozent. Das Abendspiel zwischen Gladbach und Stuttgart verfolgten noch 720.000 Personen, das hatte 5,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe zur Folge.

Mit dem Zweitliga-Spiel zwischen Hamburg und Düsseldorf erzielte Sky später ebenfalls gute Quoten - und lag beim jungen Publikum erneut vor Sport1. 2,3 Prozent erzielte der Pay-TV-Sender, während sich Sport1 mit 1,8 Prozent zufrieden geben musste. Die höhere Gesamtreichweite erzielte jedoch Sport1: 480.000 sahen sich das Match im frei empfangbaren Fernsehen an, 340.000 kamen noch einmal bei Sky hinzu.

Mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 4,1 Prozent lag Sky Sport am Samstag beim jungen Publikum nicht nur vor RTLzwei (3,9 Prozent) und Kabel Eins (3,6 Prozent), sondern auch gar nicht mehr so weit entfernt von Sat.1, das nur 4,9 Prozent erzielte. Mit der "Gemeinschaftspraxis" erzielte man nachmittags nicht einmal 3,0 Prozent und am Vorabend lag die "Klinik am Südring" zeitweise bei nur 1,6 Prozent. In der Primetime unterhielt man mit dem Film "Geostorm" immerhin 1,24 Millionen Menschen, der Marktanteil lag dennoch bei eher enttäuschenden 6,0 Prozent.