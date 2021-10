Nachdem die Verantwortlichen von Sat.1 in den letzten Wochen wenig Freude beim Blick auf die Quoten vom Montagabend verspürt haben dürften, gibt es nun endlich eine gute Nachricht: "Die Herzblut-Aufgabe", für die sechs Prominente vier Wochen lang in einer Berliner Klinik in der Pflege aushalfen, legte mit 9,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen einen richtig guten Start hin. Zum Vergleich: Der Sat.1-Senderschnitt liegt in diesem Monat bislang bei 7,4 Prozent.

Insgesamt hatten 1,32 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer eingeschaltet, was beim Gesamtpublikum für 4,9 Prozent Marktanteil reichte, von denen Sat.1 760.000 im Anschluss noch bei der "Sat.1-Reportage" dranhalten konnte, die man mit dem Thema "Mit Herz & Hoffnung - Klinikalltag hautnah" auf die vorausgehende Sendung abgestimmt hatte. Der Marktanteil hielt sich mit 7,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen auf einem ordentlichen Niveau.

So zufrieden Sat.1 damit auch sein kann: Mit dem Primetime-Sieg hatte der Sender am Montag natürlich nichts zu tun. Der ging einmal mehr an "Die Höhle der Löwen". Die Vox-Sendung gab nach dem Staffelbestwert der Vorwoche zwar etwas ab, hielt sich mit 17,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen aber auf einem sehr guten Niveau. Die Gesamt-Reichweite belief sich auf 2,17 Millionen Personen.

Beim jungen Publikum schob sich zudem auch noch das ZDF vor Sat.1. Der Krimi "Nord Nord Mord: Sievers und der schwarze Engel" erzielte bei den 14- bis 49-Jährigen einen Marktanteil von 12,5 Prozent - und überragte beim Gesamtpublikum die Konkurrenz noch viel deutlicher: 8,58 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet - das waren zwar 1,3 Millionen weniger als noch im Frühjahr, damals allerdings auch unter Lockdown-Bedingungen. Der Marktanteil war mit 29,3 Prozent auch diesmal wieder herausragend. Zum Vergleich: Der stärkste Verfolger war der ARD-Film "Der Liebhaber meiner Frau", der sich aber mit 3,26 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern klar geschlagen geben musste.