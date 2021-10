am 21.10.2021 - 09:10 Uhr

Der Pilotfilm "Bullenstall" zur neuen eigentlich als "Samstagskrimi" angekündigten ZDF-Reihe "Breisgau" sicherte dem ZDF am Mittwoch mit großem Vorsprung den Tagessieg: 7,28 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten ein, was dem Krimi einen Marktanteil von hervorragenden 26,2 Prozent beim Gesamtpublikum bescherte. Das Publikum war zum stark überwiegenden Teil bereits älteren Semesters, bei den 14- bis 49-Jährigen lag der Film mit 9,8 Prozent Marktanteil aber gleichwohl trotzdem klar über dem ZDF-Senderschnitt.

Der stärkste Primetime-Verfolger des ZDF war beim Gesamtpublikum Das Erste - sah aber nicht mal die Rücklichter des Krimis. Der Film "Freunde" zählte nämlich nur 2,15 Millionen Zuschauende um 20:15 Uhr, mehr als magere 7,7 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum waren damit nicht zu holen, bei den 14- bis 49-Jährigen wurde ein Marktanteil von 5,5 Prozent erreicht.

Die meistgesehene Sendung des Ersten nach der "Tagesschau", die 4,84 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer (ohne die Parallel-Ausstrahlungen u.a. in den Dritten) eingeschaltet hatten, lief daher auch gar nicht um 20:15 Uhr, sondern schon um 18 Uhr und hieß "Wer weiß denn sowas?". Das Quiz mit Kai Pflaume, Bernhard Hoëcker und Elton erreichte dort 2,97 Millionen Menschen, der Marktanteil belief sich auf 16,4 Prozent beim Gesamtpublikum und 8,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

In Sachen Gesamt-Reichweite hatte auch zu diesem Zeitpunkt das ZDF aber klar die Nase vorn, die "SOKO Wismar" ermittelte nämlich vor 4,23 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern, was stolzen 22,7 Prozent Marktanteil entsprach. Bei den 14- bis 49-Jährigen lag der Vorabendkrimi bei 6,9 Prozent. "Blutige Anfänger" um 19:26 Uhr hatten 3,25 Millionen Leute eingeschaltet, was 12,6 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach. Zum Vergleich: Die "Rentnercops" kamen im Ersten auf eine Reichweite von 1,91 Millionen.