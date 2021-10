Nach ihrem Abschied von "Quarks" ist Mai Thi Nguyen-Kim inzwischen ZDFneo angekommen, wo sie am Sonntagabend das Programm mit einer neuen Farbe bereicherte. Aus Quotensicht besteht für "Maithink X - Die Show" allerdings noch Luft nach oben: 270.000 Menschen sahen ab 22:19 Uhr die erste Ausgabe der Wissenschaftssendung, die mit einem Marktanteil von 1,2 Prozent beim Gesamtpublikum jedoch ein ganzes Stück unter dem ZDFneo-Schnitt lag. Dafür gelang es Nguyen-Kim jedoch, ein recht junges Publikum anzusprechen: Bei den 14- bis 49-Jährigen waren zum Start ordentliche 1,5 Prozent drin.

Schritt für Schritt gelang es dem Spartensender damit am Sonntagabend, seinen Marktanteil in dieser Altersgruppe auszubauen: Hatte es die Krimireihe "Nachtschicht" zunächst nur auf 0,5 Prozent gebracht, so erreichte die "heute-show" im Anschluss schon 1,3 Prozent. Die Wiederholung von Jan Böhmermanns "ZDF Magazin Royale" verbesserte sich nach "Maithink X - Die Show" sogar auf 2,1 Prozent. Einzig "Studio Schmitt" konnte danach mit einer Wiederholung nicht überzeugen und fiel auf 0,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen zurück.

Seine höchsten Marktanteile konnte ZDFneo jedoch tagsüber verbuchen. So steigerte "Terra X" den Marktanteil bereits in den Morgenstunden auf bis zu 5,8 Prozent beim jungen Publikum. Gegen 16 Uhr punktete zudem die Doku-Reihe "Die glorreichen 10" ebenso wie die anschließende Comedyshow "Sketch History" mit richtig tollen 4,2 Prozent. Die meistgesehene Neo-Sendung des Tages war dagegen die Serie "Death in Paradise", die am Vorabend durchschnittlich 1,14 Millionen Menschen vor den Fernseher lockte.

Mai Thi Nguyen-Kim war derweil am Sonntag auch im ZDF-Hauptprogramm zu sehen, wo ihre "Terra X"-Reihe "Wunderwelt Chemie" ab 19:31 Uhr von 3,22 Millionen Menschen gesehen wurde und 11,2 Prozent Marktanteil erreichte. Der dritte Teil war damit der schwächste. Zum Vergleich: Vor einer Woche hatten noch fast eine halbe Million mehr eingeschaltet. Bei den 14- bis 49-Jährigen ging der Marktanteil von 8,8 auf 7,1 Prozent zurück.