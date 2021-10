Es war eine ziemliche Überraschung, dass RTL nach fünf Staffeln von "Adam sucht Eva" entschied, das Format nicht fortzusetzen - es bescherte dem Sender nämlich stets gute Quoten. Es dauerte aber nicht lang bis sich eine andere Heimat für das Nackt-Dating-Format fand: RTLzwei kaufte 2019 die Rechte. Eigentlich hätten dann schon im Frühjahr 2020 neue Folgen gedreht werden sollen, was Corona-bedingt allerdings zunächst nicht umsetzbar war.

In diesem Sommer liefen nun aber die Kameras, wenn auch in Griechenland statt wie bei früheren Staffeln auf Tahiti. Dort lernen sich insgesamt 16 Singles kennen, ohne dass Kleidung den Blick auf die jeweiligen Körper verdecken würde. Acht der Singles sind dabei dem Promi-Lager zugeordnet, acht sind bislang noch unbekannt. Zur genauen Besetzung hat sich RTLzwei noch nicht geäußert. Um sich gegenseitig kennenzulernen, müssen die Kandidatinnen und Kandidaten diverse Spielchen absolvieren, am Ende jeder Folge fällt dann zudem eine Entscheidung, wer gehen muss. In jeder Folge kommen auch neue "Adams" und "Evas" dazu und mischen die Gruppe auf.

"Noch größere Spiele, noch mehr Dates und noch mehr 'Sexy'" verspricht RTLzwei bei seiner Version der Kuppelshow, die ab dem 15. November sechs Folgen lang montags um 20:15 Uhr zu sehen sein wird. Nach der Ausstrahlung sind die Folgen sieben Tage lang bei RTLü zum Abruf bereit. Produziert wird das Format von Warner Bros. International Television Production Deutschland.