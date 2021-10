am 28.10.2021 - 08:46 Uhr

Mit einem eindeutigen 5:0-Erfolg über den FC Bayern München hat Borussia Mönchengladbach am Mittwochabend für eine faustdicke Sensation in der zweiten Runde des DFB-Pokals gesorgt. Da rieben sich wohl auch viele Fans vor den Augen - und von denen gab es reichlich: 7,29 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer machten das Pokalspiel zur meistgesehenen Sendung des Tages und trieben den Marktanteil der Live-Übertragung im Ersten auf hervorragende 27,3 Prozent. Ähnlich stark lief es auch bei den 14- bis 49-Jährigen, wo 1,87 Millionen für 26,7 Prozent sorgten.

Und das war sogar nur die halbe Wahrheit, denn Sky zählte mit den Einzelspielen und der Konferenz weitere 1,05 Millionen Fans. Der Pay-TV-Sender kann sich zudem über einen tollen Marktanteil von 7,9 Prozent in der Zielgruppe freuen. Auch als später am Abend noch ein Elfmeterschießen anstand, saßen immer noch eine halbe Million Menschen vor dem Fernseher. Zu diesem Zeitpunkt lag der Sky-Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen bei 6,8 Prozent. Und schon am Vorabend kam der erste Teil der Konferenz auf überzeugende 4,7 Prozent sowie insgesamt 600.000 Fans.

Im Ersten war indes auch das Fußball-Umfeld gefragt: So kam die "Tagesschau" im Vorfeld bereits auf 4,56 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, die "Tagesthemen" in der Halbzeitpause wollten 6,38 Millionen Menschen sehen. Aber auch die Analysen und Zusammenfassungen weiterer Spiele konnten nach 23 Uhr noch punkten: 4,11 Millionen Fans blieben zu diesem Zeitpunkt noch dran, sodass der Marktanteil beim Gesamtpublikum auf beachtliche 28,0 Prozent anzog. Beim jungen Publikum erzielte der Sender zu später Stunde weiterhin starke 21,9 Prozent.

Allzu schlagkräftige Konkurrenz musste die ARD am Mittwochabend indes nicht befürchten: So ging das ZDF-Quiz "Da kommst du nie drauf!" mit 3,42 Millionen Zuschauenden und 12,3 Prozent Marktanteil als größter Verfolger hervor. Populärer war der Sender am Vorabend, wo die "SOKO Wismar" ab kurz nach 18 Uhr mit 3,81 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern starke 21,6 Prozent Marktanteil einfuhr. Aber auch das ARD-Quiz "Wer weiß denn sowas?" war parallel dazu gefragt und kam auf 2,89 Millionen Ratefüchse, die 17,1 Prozent Marktanteil entsprachen.