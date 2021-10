Der DFB-Pokal mit seinen mehr als acht Millionen Fans hat dazu geführt, dass "Das Sommerhaus der Stars" und das Finale von "The Taste" am Mittwochabend sinkende Marktanteile hinnehmen mussten. Zwar ging die RTL-Realityshow in der Zielgruppe als größter Verfolger des Fußballspiels hervor, doch mehr als ein Marktanteil von 11,5 Prozent war um 20:15 Uhr diesmal nicht drin. Für das "Sommerhaus" war es damit der bislang schwächste Marktanteil in der laufenden Staffel. Zum Vergleich: Am Abend zuvor hatte das Format noch fast 14 Prozent erzielt.

Insgesamt kamen der Sendung über 200.000 Fans abhanden, sodass 1,78 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer erreicht wurden. Allerdings ist davon auszugehen, dass einiges davon durch zeitversetzte Nutzung wieder wettgemacht werden kann. Gleiches gilt auch für die Sat.1-Kochshow "The Taste", die sich in den vergangenen Wochen so gut wie seit Jahren nicht schlug. Ausgerechnet das Finale verpasste nun jedoch auf Basis der vorläufig gewichteten Quoten einen zweiten Marktanteil, lag mit 9,4 Prozent in der Zielgruppe jedoch trotzdem klar über dem Senderschnitt.

Marktanteils-Trend: Das Sommerhaus der Stars Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Die Gesamt-Reichweite fiel dagegen ähnlich aus wie zuletzt: 1,15 Millionen Menschen entschieden sich um 20:15 Uhr für die Kochshow. Das Zusammenspiel mit "Top Ten! Der Geschmacks-Countdown" klappte hingegen allenfalls mäßig: Gegen Mitternacht sackte der Sat.1-Marktanteil auf 9,4 Prozent ab. Und auch RTL musste nach dem "Sommerhaus der Stars" kleinere Brötchen backen: Dort erreichte "RTL Direkt" zunächst nur 7,6 Prozent Marktanteil, ehe "Stern TV" bei 8,6 Prozent hängen blieb - auch hier machte sich die Fußball-Konkurrenz bemerkbar.

Wenig zu holen gab's am Mittwochabend auch für ProSieben, wo "Young Sheldon" zunächst 8,3 Prozent Marktanteil erreichte, ehe eine Wiederholung auf 6,9 Prozent fiel. "Die Simpsons" kamen mit ihrem Doppelpack danach sogar nicht über Werte von 5,0 und 5,3 Prozent hinaus und erreichten zeitweise nicht mal eine halbe Million Fans. Das führte dazu, dass sogar Nitro am Mittwochabend vorübergehend stärker war als ProSieben: Dort punktete "Jurassic Park III" bei 840.000 Menschen. In der Zielgruppe lief es für den Dino-Film mit 3,5 Prozent Marktanteil ebenfalls toll.

Unter den kleinen Sendern punktete zudem "Wilsberg" bei ZDFneo: Hier schalteten um 20:15 Uhr im Schnitt 1,88 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein. Weitere 880.000 entschieden sich für "Agatha Christies Marple" bei One. Zum Vergleich: "Bones" kam bei Vox nur auf maximal 800.000 Zuschauende. Bei RTLzwei blieben "Die Reimanns" indes gegen den DFB-Pokal mit zwei Folgen bei wenig pornösen Marktanteilen von 4,5 und 4,1 Prozent in der Zielgruppe hängen, Kabel Eins kam mit dem Spielfilm "Ender's Game" auf etwas bessere 4,9 Prozent.