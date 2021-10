Erst vor wenigen Tagen hat Kabel Eins ein neues Format mit TV-Koch Frank Rosin angekündigt (DWDL.de berichtete). Bevor das startet, zeigt der Sender aber erst einmal wieder neue Ausgaben von "Rosins Restaurants". Über die vergangenen Jahre hinweg verloren die Zuschauerinnen und Zuschauer immer mehr das Interesse an dem Format, von früheren Quoten war Rosin weit entfernt. Zuletzt zeigte der Trend wieder leicht nach oben, wenn auch auf überschaubarem Niveau.

Der Staffelstart verlief nun aber ziemlich unspektakulär: Nur 640.000 Menschen sahen sich die Folge an, in der Rosin einem Imbissbuden-Besitzer half. 300.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt, der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei 4,7 Prozent. Damit lag "Rosins Restaurants" etwas über dem derzeitigen Senderschnitt, der aber eben auch ziemlich niedrig ist. Das "K1 Magazin" erreichte später noch etwas bessere 5,1 Prozent.

In der Primetime lag Kabel Eins in etwa auf einem Niveau mit RTLzwei, wo "Hartes Deutschland" ebenfalls nur maue 4,5 Prozent Marktanteil erzielte. Die Reichweite lag bei 550.000. Die Sorgenfalten auf die Stirn treibt den Verantwortlichen aber derzeit mal wieder ein Neustart in der Daytime: "Let’s Love - Eine Hütte voller Liebe" kam am Donnerstag auf nur noch 1,9 Prozent Marktanteil, das war der bislang niedrigste Wert für das neue Format. Nur 130.000 Menschen schalteten ein. "Let’s Love" ist damit auf dem Niveau der Soaps angekommen, die RTLzwei in den Wochen zuvor am Nachmittag getestet hatte.

Ungleich besser als "Let’s Love" schlug sich unterdessen das Vox-Format, an dessen Erfolg das RTLzwei-Format ein wenig erinnert: "First Dates". Die Sendung mit Roland Trettl erreichte am Donnerstag 7,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, nachdem "Zwischen Tüll und Tränen" im Vorfeld 8,2 Prozent erzielte. In der Primetime unterhielt "Stirb langsam 4.0" dann rund eineinhalb Millionen Menschen, das hatte 7,5 Prozent Marktanteil zur Folge, "Surrogates - Mein zweites Ich" steigerte sich danach auf 8,4 Prozent.