am 31.10.2021 - 08:41 Uhr

Sowohl der SWR als auch der MDR zeigten am Samstagabend zur besten Ausstrahlungszeit eine Schlagershow. In der Endabrechnung lagen "Die Ross Antony Show" des MDR und "SWR Schlager – Die Show" nahezu leicht auf. Die von Beatrice Egli präsentierte SWR-Show zählte letztlich eine minimal höhere Reichweite, nämlich exakt eine Million Zusehende, während Ross Antony im MDR ab 20:15 Uhr auf 0,97 Millionen Musikfans kam. Damit einhergehend waren ebenfalls 3,6 Prozent Marktanteil im Gesamtmarkt.

Der Großteil des Publikums gehörte nicht zu den 14- bis 49-Jährigen. 0,08 Millionen Menschen dieses Alters sahen die SWR-Sendung, 0,05 Millionen das Format im MDR. Somit hatte Egli in dieser Altersklasse mit 1,4 Prozent klar die Nase vorn, Antony kam auf 0,8 Prozent. In der Nische kamen ansonsten vor allem Krimis auf ansehnliche Reichweiten. Spartensender One etwa kam mit der Ausgabe "Böses Spiel" der Reihe "Die Diplomatin" nach 20:15 Uhr auf 0,41 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, daraus resultierten 1,5 Prozent Marktanteil.

Sat.1 Gold schickte zur Primetime mehrere alte "Kommissar Rex"-Folgen on air. 0,42, 0,48 und 0,52 Millionen Menschen sahen die ersten drei Episoden. Die ab 23:25 Uhr gesendete Episode generierte schließlich sogar 0,61 Millionen Zusehende. Am späten Abend kam die Serie im Gesamtmarkt auf starke vier Prozent Marktanteil, zuvor wurden Werte zwischen 1,5 und 2,3 Prozent gemessen. Bei den 14- bis 49-Jährigen lagen die Werte zwischen 1,2 und 1,7 Prozent, die 23:25-Uhr-Ausgabe toppte diese mit 2,8 Prozent.

RTLUp setzte auf einen Viererpack von "Law & Order: Special Victims Unit" und generierte damit zwischen 0,43 und 0,38 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Im Gesamtmarkt waren die Marktanteile mit Werten zwischen 1,4 und 1,7 Prozent weitestgehend stabil.