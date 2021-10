© Sat.1

Da waren die vom Spielfilm "Baywatch" zur besten Sendezeit erreichten 7,8 Prozent Marktanteil durchaus ein kleiner Erfolg, zumal die Ausstrahlung somit auch besser lief als "Das Supertalent" beim direkten Mitbewerber. 0,89 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer wurden durchschnittlich gemessen. Am späteren Abend kam "Meine erfundene Frau" noch auf 0,77 Millionen insgesamt sowie 7,0 Prozent Marktanteil. Alles in allem erreichte Sat.1 am Samstag aber nicht mehr als fünfeinhalb Prozent Tagesmarktanteil bei den Werberelevanten und somit keinen guten Wert. Der Sender landete etwa deutlich hinter Vox, das auf 6,3 Prozent kam. Zwar hatte auch dieser Sender so seine Schwächen am Samstag (etwa "VIP-Hundeprofi" und "Hundkatzemaus" mit grob je um die 4 Prozent) und auch der Primetime-Film "Hänsel und Gretel: Hexenjäger" lief mit 5,9 Prozent nur mäßig stabil, dafür fehlten aber die ganz großen Ausreißer nach unten. Zweistellig wurde der Marktanteil vor allem nachts und am frühen Morgen mit "Medical Detectives" und "Criminal Intent".

Überdurchschnittliche Quoten in der Daytime verbuchten unterdessen RTLzwei und Kabel Eins. Bei RTLzwei liefen tagsüber mehrere Folgen von "Hartz und herzlich", zwischen 4,8 und 6,0 Prozent Marktanteil fuhr die zehn Stunden lange Strecke ein. "Lara Croft: Tomb Raider" machte zur Primetime für Senderverhältnisse eine recht ordentliche Figur (4,5%). Bei Kabel Eins punkteten vor allem zur Mittagszeit gesendete Wiederholungen der Krimiserie "Castle" mit bis zu 8,9 Prozent. Schwerer taten sich nach 18:25 Uhr die Ermittler von "Blue Bloods" am Vorabend mit nur 2,3 und 2,4 Prozent in der Zielgruppe. Traditionell schwach verlief dann auch das Abendprogramm mit zwei "Hawaii Five-0"-Folgen, die nicht über 2,2 sowie 2,7 Prozent in der Zielgruppe hinaus kamen.