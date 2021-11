Mit 13,2 Prozent Marktanteil in die neue Staffel gestartet ist das Sat.1-Format "Das große Backen" am Sonntagvorabend. Ab 17:40 Uhr bescherte die Sendung dem Kanal also wunderbare Marktanteile in der klassischen Zielgruppe. Insgesamt schauten im Schnitt 1,6 Millionen Menschen zu, 2020 waren es beim Staffeldebüt rund 0,17 Millionen mehr. Dennoch erwischte Sat.1 einen recht starken Sonntag, den der Sender letztlich mit 8,8 Prozent Marktanteil auf Platz zwei hinter ProSieben (9,7%) abschloss. Zum Erfolg trug auch "The Voice of Germany" bei: Bei den ermittelten 10,6 Prozent Marktanteil muss aber bedacht werden, dass die Castingshow früher deutlich höhere Werte einfuhr.

In der Daytime punktete in Sat.1 eine nachmittags gesendete "Harry Potter"-Wiederholung, die auf 11,1 Prozent Marktanteil kam. So fiel es letztlich nicht allzu schwer ins Gewicht, dass das neue "Frühstücksfernsehen am Sonntag" erst noch auf sich aufmerksam machen muss. Diesmal ziemlich genau zwei Stunden lang, sicherte sich die Produktion aus Berlin nur 5,2 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen. Das waren eineinhalb Punkte weniger als sieben Tage zuvor. 0,55 Millionen Menschen schalteten im Schnitt ein.

ProSieben räumte unterdessen mit seinem Abendprogramm ab. "Jack Reacher" war das stärkste Format eines privaten Senders in der Zielgruppe mit 13,9 Prozent. 2,56 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten insgesamt ein. Auch "American Assassin" bescherte dem Sender mit 13,2 Prozent noch sehr starke Werte. Freude dürfte in Unterföhring derweil auch beim Blick auf die Quoten von ProSieben Maxx herrschen. Dort dominierte Football das Abendprogramm. Bis zu fünf Prozent Marktanteil in der Zielgruppe holte die frühe Partie zwischen Pittsburgh und Cleveland, das späte Spiel zwischen Tampa Bay und New Orleans kam sogar auf 7,2 Prozent Marktanteil im letzten Viertel. Vormittags und Mittags rockte zudem "Hell's Kitchen mit Gordon Ramsay" das Programm. Die 11:20-Uhr-Folge kam auf 5,1 Prozent Marktanteil bei den jungen Menschen.