am 03.11.2021 - 09:28 Uhr

Die ARD-Serie "Die Heiland" hat sich erfolgreich im Ersten zurückgemeldet. 4,43 Millionen Menschen sahen sich am Dienstagabend den Staffelauftakt an, das entsprach 15,4 Prozent Marktanteil. Kein anderes Format nach 20:15 Uhr hatte mehr Zuschauerinnen und Zuschauer, nur die "Tagesschau" erreichte mit 5,04 Millionen eine höhere Reichweite. Bei den 14- bis 49-Jährigen lief es für "Die Heiland" mit 8,7 Prozent so gut wie nie zuvor.

Im Anschluss an die Serie holte auch "In aller Freundschaft" gute Quoten. Hier sorgten 4,36 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sogar für noch etwas bessere 16,0 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 7,7 Prozent gemessen. Danach gingen die Werte zurück: "Report Mainz" kam noch auf eine Reichweite in Höhe von 2,61 Millionen und erzielte damit 10,7 Prozent, die "Tagesthemen" hielten sich mit 10,2 Prozent nur knapp im zweistelligen Bereich. Der "Kölner Treff" fiel ab 22:50 Uhr auf schlechte 6,4 Prozent.

Im ZDF präsentierte sich eine "ZDFzeit"-Doku spürbar schwächer als sonst. Der Film, in dem es um die schnelle Entwicklung des Corona-Impfstoffs ging, interessierte nur 1,83 Millionen Menschen, damit waren lediglich 6,4 Prozent Marktanteil drin. "Frontal" steigerte sich danach auf 1,93 Millionen und 7,0 Prozent. Erst das "heute journal" holte später mit 13,1 Prozent einen zufriedenstellenden Wert für den Sender, "Die Anstalt" (9,9 Prozent) und "Leschs Kosmos" (10,5 Prozent) taten sich am späten Abend wieder schwer, doch zum Glück haben die Mainzer Markus Lanz im Programm, der sich mit seinem Talk auf 16,9 Prozent steigern konnte. 1,45 Millionen Menschen verfolgten die Sendung, die erst um 0:45 Uhr endete.

Trotz der Probleme in der Primetime ist das ZDF am Dienstag mit 14,1 Prozent Tagesmarktanteil mal wieder stärkster Sender gewesen. Zurückzuführen ist das auf die Dominanz des Senders in der Daytime. Das Erste kam mit 11,0 Prozent auf Platz zwei.