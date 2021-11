am 05.11.2021 - 08:49 Uhr

Schon mit der Europa-League-Partie zwischen Frankfurt und Piräus ist RTL vor einigen Tagen teilweise im einstelligen Bereich hängen geblieben, bei dem Match zwischen Bayer Leverkusen und Betis Sevilla hat sich die Situation nun noch einmal verschärft. Zwar sahen in Halbzeit eins 2,16 Millionen Menschen zu und diese Reichweite konnte man später sogar noch auf 2,75 Millionen ausbauen, das sorgte aber nur beim Gesamtpublikum für gute Quoten. In der Zielgruppe standen damit 6,9 und 9,5 Prozent Marktanteil auf dem Konto der Kölner.

Die Reichweite in der Zielgruppe lag bei rund einer halben Million. Damit musste sich RTL gleich mehreren Sendern geschlagen geben - und das teils deutlich. Besonders bitter sind die schlechten Quoten beim jungen Publikum auch deshalb, weil das kurzfristig um 20:15 Uhr gezeigte Corona-Spezial von "RTL Aktuell" noch auf 2,32 Millionen Zuschauende und 14,0 Prozent Marktanteil kam. Danach rauschten die Werte in der Zielgruppe aber in den Keller. Auch die Fußball-Nachberichterstattung floppte mit 7,3 Prozent, das machte dann auch "RTL Topnews" ( 6,0 Prozent) zu schaffen.

Es zeigt sich: Fußball ist nicht das Allheilmittel für RTL. Schon gar nicht dann, wenn es keine absoluten Spitzenspiele sind. Beim jungen Publikum waren am Donnerstag mit dem ZDF, dem Ersten, Vox, Sat.1 und ProSieben nach 20:15 Uhr gleich fünf Sender erfolgreicher als RTL. Allen voran ProSieben punktete: "The Voice" steigerte sich nach dem Durchhänger vor einer Woche wieder über die Marke von zwei Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, genau genommen waren es 2,11 Millionen. Bei den 14- bis 49-Jährigen betrug die Reichweite 960.000, das hatte 14,5 Prozent Marktanteil zur Folge. "red" holte danach ebenfalls noch sehr gute 13,5 Prozent.

Und auch bei Sat.1 kann man sehr zufrieden sein mit der eigenen Primetime: "Harry Potter und der Orden des Phönix" erreichte 780.000 junge Zuschauerinnen und Zuschauer, das entsprach 12,2 Prozent Marktanteil, insgesamt sahen 1,44 Millionen Menschen zu. Bei Vox unterhielt "James Bond 007 - Casino Royale" sogar 1,51 Millionen Personen, davon waren aber nur 550.000 zwischen 14 und 49 Jahren alt, dementsprechend lag der Marktanteil in der Zielgruppe bei 8,7 Prozent.