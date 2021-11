Dass die goldenen Zeiten der beiden RTLzwei-Soaps "Köln 50667" und "Berlin - Tag & Nacht" mittlerweile vorbei sind (zumindest was die Ausstrahlung im linearen TV angeht), haben wir an dieser Stelle schon das ein oder andere Mal geschrieben. Weil die Serien dennoch vergleichsweise gute Quoten geholt haben, konnte man beim Sender darüber hinwegsehen. Inzwischen aber tun sich beide Produktionen immer schwerer, ein ausreichend großes Publikum zu finden, vor allem die Kölner machen Probleme.

Bereits seit Anfang September kommt "Köln 50667" nun schon nicht mehr im Wochenschnitt auf mehr als 5,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Und zuletzt hat sich die Situation noch verschärft, in den vergangenen zwei Wochen waren sogar nur weniger als 4,0 Prozent drin. Und auch in dieser Woche wird man diese Marke möglicherweise reißen, am Donnerstag wurden erneut nur 3,9 Prozent gemessen, lediglich 300.000 Menschen schalteten ein.

Reichweiten-Langzeittrend: Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

"Berlin - Tag & Nacht" kam am Donnerstag auch nur auf 450.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, das entsprach 4,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Gut möglich, dass die Soap nun schon die zweite Woche in Folge unter die Marke von 5,0 Prozent Marktanteil fällt - in den Wochen davor waren teilweise noch mehr als 6,0 Prozent drin. Die aktuelle Quoten-Erosion ist unübersehbar. Problematisch für RTLzwei außerdem: Auch "Let’s Love - Eine Hütte voller Liebe" tut sich weiter ziemlich schwer, am Donnerstag kam das Format mit Jana Ina Zarrella nur auf 2,3 Prozent Marktanteil.

Und auch in der Primetime kann sich RTLzwei nicht über gute Quoten freuen: "Hartes Deutschland" blieb bei nur 4,6 Prozent hängen, 630.000 Menschen sahen zu. Damit landete man aber immerhin noch vor "Rosins Restaurants", das zur gleichen Zeit bei Kabel Eins nur auf eine Reichweite in Höhe von 530.000 kam, weniger Zuschauerinnen und Zuschauer verzeichnte der Sender mit dem Format noch nie. In der Zielgruppe wurden damit 4,1 Prozent gemessen. Auch hier zeigen sich nun schon seit einiger Zeit deutliche Abnutzungserscheinungen. Kein Überraschung ist es daher, dass der Sender an neuen Formaten mit Frank Rosin arbeitet (DWDL.de berichtete).