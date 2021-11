Am Freitag ist die vorerst letzte Ausgabe der "Gegenteilshow" in Sat.1 zu sehen gewesen, 1,02 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen zu. Es war das erste Mal im Laufe der Staffel, dass das Format auf eine Reichweite von mehr als einer Million kam. Der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei 8,5 Prozent und damit recht deutlich über dem Senderschnitt. Damit kann man in Unterföhring zufrieden sein.

Spannend ist nun, wie die Analyse der Quoten im Sender ausfallen wird. Nachdem man nach dem ersten Durchlauf einige Änderungen umsetzte, waren am Ende für die neue Staffel im Schnitt 7,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe drin - genau so viel erzielte auch Staffel eins im Mai und Juni dieses Jahres. Mit einer Durchschnittsreichweite in Höhe von 920.000 lief es jetzt aber deutlich schlechter als vor einigen Monaten, als die Show am Mittwochabend im Schnitt 1,17 Millionen Menschen unterhielt.

Am Freitag verabschiedete sich am späten Abend aber auch "Halbpension mit Schmitz" vom Publikum. Nachdem vor sieben Tagen nur 6,3 Prozent Marktanteil erzielt wurden, ging es jetzt wieder auf 8,6 Prozent hinauf, 690.000 Menschen sahen zu. Der Staffelschnitt liegt bei ziemlich genau acht Prozent und damit bei einem Wert, auf dem man aufbauen kann. In den kommenden Wochen zeigt Sat.1 am späten Freitagabend das neue "Voll verschossen" mit Ralf Schmitz. Der Vorlauf ändert sich dabei regelmäßig: Während kommende Woche um 20:15 Uhr "Ein Abend im Rausch" mit Helene Fischer zu sehen ist, zeigt Sat.1 danach ein Promi-Special von "Let the music play" und "Geh aufs Ganze!".

Trotz der recht guten Werte an diesem Freitag: An den RTL-"Ninjas" kam Sat.1 nicht vorbei. "Ninja Warrior Germany" unterhielt zur besten Sendezeit 2,13 Millionen Menschen, 950.000 kamen aus der werberelevanten Zielgruppe. Nachdem die Show in dieser Staffel schon einmal knapp unter der Marke von zwei Millionen Zuschauenden lag, hält man sich damit nun weiter recht stabil darüber. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen betrug 15,0 Prozent. "Date or Drop" kam später noch auf 11,6 Prozent.