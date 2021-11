am 06.11.2021 - 09:29 Uhr

Unter dem Titel "Der Eierwurf von Halle" hat Jan Böhmermann am Freitagabend im Rahmen des "ZDF Magazin Royale" ein Musical über den 1991 erfolgten Eierwurf auf den damaligen Bundeskanzler Helmut Kohl inszeniert. Die Quoten der damit doch eher speziellen Ausgabe können sich sehen lassen: 760.000 Zuschauerinnen und Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren sahen ab 23 Uhr zu, der Marktanteil lag bei starken 15,3 Prozent. Insgesamt lag die Reichweite bei 1,84 Millionen, beim Gesamtpublikum waren damit 10,2 Prozent drin.

Im Vergleich zur "heute show" hat Böhmermann damit vor allem beim Gesamtpublikum verloren. Die Sendung mit Oliver Welke kam zuvor nämlich auf 4,30 Millionen Menschen, das ist der beste Wert seit dem Staffelstart Ende September. Mit 1,09 Millionen jungen Zuschauerinnen und Zuschauern fuhr die "heute show" auch mal wieder den Tagessieg bei den 14- bis 49-Jährigen ein, 19,0 Prozent Marktanteil wurden hier gemessen.

Doch das ZDF war nicht nur am späten Abend stark unterwegs, auch mit den Krimis in der Primetime wussten die Mainzer zu überzeugen. "Die Chefin" steigerte sich wieder auf mehr als sechs Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, insgesamt waren 6,37 Millionen bei einer neuen Folge mit dabei, das hatte 22,4 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum zur Folge. "SOKO Leipzig" kam danach noch auf 5,48 Millionen und 19,9 Prozent. Die Krimis hielten damit auch die Komödie "Familie ist ein Fest - Taufalarm" im Ersten auf Abstand. Dieser Streifen wurde von 3,59 Millionen Menschen gesehen, das entsprach 12,7 Prozent Marktanteil. Die "Tagesthemen" hielten sich danach noch bei 11,1 Prozent, danach fiel Das Erste aber in den einstelligen Marktanteils-Bereich.