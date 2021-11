Über Jahrzehnte galt im deutschen Fernsehen eine Regel: Wenn "Wetten, dass..?" läuft, dann sendet man dagegen besser Wiederholungen, weil der Kampf ohnehin aussichtslos ist. Es war einst RTL mit dem "Supertalent", das mit dieser Regel brach und der ZDF-Show tatsächlich erheblich zusetzte und deren Quoten-Rückgang beschleunigte. Insofern ist es eine besondere Ironie der Geschichte, dass "Wetten, dass..?" und Thomas Gottschalk der RTL-Show nun im Jahr 2021 den völligen Knockout verpassten.

Während Gottschalk am Samstagabend fast 14 Millionen Menschen vor den Fernseher lockte und dem ZDF bei den 14- bis 49-Jährigen rund 50 Prozent Marktanteil bescherte, fiel die "Supertalent"-Reichweite mit im Schnitt gerade mal noch 780.000 Zuschauerinnen und Zuschauern auf ein neues Allzeit-Tief. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum ging auf mickrige 2,4 Prozent zurück - und auch bei den 14- bis 49-Jährigen reichte es nur für desolate 2,9 Prozent Marktanteil.

Zuschauer-Trend: Das Supertalent Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Die in den vergangenen Wochen schon sehr bitteren Werte wurden damit nochmal deutlich unterboten, der Marktanteil sackte auf weniger als die Hälfte des bisherigen Rekord-Tiefs ab. Trösten kann man sich höchstens damit, dass hier nun der Tiefstwert erreicht sein dürfte, von dem es nur noch aufwärts gehen kann. Es war allerdings tatsächlich noch gar nicht die schwächste RTL-Quote des Abends, "Take me out" holte im Anschluss nämlich sogar nur 2,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, insgesamt hatten 0,47 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer eingeschaltet.

Auch das samstags beim jüngeren Publikum sonst so dominante "The Masked Singer" bekam die ungewöhnlich starke Konkurrenz durchs ZDF natürlich zu spüren, der Marktanteil sackte bei den 14- bis 49-Jährigen auf 12,8 Prozent ab - nur wenig mehr als halb so viel wie in den letzten Wochen. Die absolute Reichweiten-Entwicklung sieht aber weniger dramatisch aus: 2,2 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen sich trotzdem im Schnitt die masikerten Sänger an - damit kostete die Konkurrenz durch "Wetten, dass..?" ProSieben etwa eine halbe Million an Reichweite. Dass die Marktanteile deutlich stärker sanken als die Reichweiten erklärt sich also dadurch, dass Gottschalk es schaffte, viele Leute vor den Fernseher zu locken, die in den vergangenen Wochen samstags kein lineares Fernsehen schauten. Und das immerhin ist doch auch für die gesamte TV-Branche ein gutes Zeichen, auch wenn die Zahlen für die ZDF-Konkurrenten heute schmerzlich sein mögen.

Noch vergleichsweise am besten hielt sich neben ProSieben mit "The Masked Singer" am Samstagabend Das Erste, das um 20:15 Uhr mit dem Film "Das Lied des toten Mädchens" 3,94 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zählte und damit einen sehr ordentlichen Marktanteil von 12,0 Prozent beim Gesamtpublikum einfuhr. Bei den 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil nur bei 4,5 Prozent, was aber trotzdem noch mehr war als Sat.1 mit "Mission Impossible - Das Phantom" erreichte, hier waren nur 4,4 Prozent in der klassischen Zielgruppe drin. RTLzwei lag mit dem Film "Quatermain" ebenso wie Vox mit den "Ghostbusters" bei jeweils 3,0 Prozent, Kabel Eins bewegte sich mit seinem Serien-Abend nur zwischen 0,9 und 1,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.