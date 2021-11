Der Quoten-Aufwärtstrend der Bundesliga-"Sportschau" im Ersten hält weiter unvermindert an: Das sechste Mal in Folge wurde nun die Reichweite der vorherigen Ausgabe übertroffen, diesmal um 200.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. 4,71 Millionen Menschen sahen sich die "Sportschau" diesmal ab 18:30 Uhr im Schnitt an, was beim Gesamtpublikum einem Marktanteil von 20,2 Prozent entsprach. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurde ein Marktanteil von 14,4 Prozent erzielt.

Dies gelang, obwohl auch Sky mit der Übertragung des "Topspiels der Woche" zwischen RB Leipzig und dem BVB zur gleichen Zeit mehr Fußball-Fans vor den Bildschirm locken konnte als in den letzten Wochen. 1,06 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen die Partie im Schnitt, was einem Marktanteil von 4,2 Prozent beim Gesamtpublikum entsprach, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 7,3 Prozent Marktanteil erzielt. Die Übertragungen am Nachmittag blieben hingegen mit 18,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen etwas hinter den Werten der letzten beiden Wochen zurück, im Schnitt sahen hier 1,42 Millionen Leute bei Sky zu.

Während mit Fußball am Samstag also gut Quote zu machen war, hatten es andere Sportarten schon schwerer. Nitro erreichte ab 15:20 Uhr mit einer Renn-Übertragung der ADAC GT Masters im Schnitt nur 70.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, die Marktanteile lagen mit 0,5 Prozent beim Gesamtpublikum und 0,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen weit unter dem Senderschnitt. Kurios: Die Countdown-Sendung zuvor hatte noch eine um rund 40.000 Menschen höhere Reichweite. Noch weniger Zuspruch fand ab 17 Uhr dann die Übertragung eines Rennens der FIA World Endurance Championship, das im Schnitt nur rund 50.000 Motorsport-Fans interessierte. Die Marktanteile bewegten sich mit 0,3 Prozent bei Jung und Alt auf einem sehr mageren Niveau.

Besser fuhr da ProSieben Maxx am Vorabend mit College Football: Das Spiel der Missouri Tigers gegen die Georgia Bulldogs verfolgten immerhin bis zu 170.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Die Marktanteile bei den 14- bis 49-Jährigen bewegten sich während der vier Quarter zwischen 1,0 und 1,4 Prozent, beim Gesamtpublikum sah es mit 0,4 bis 0,7 Prozent allerdings deutlich schwächer aus.