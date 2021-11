am 09.11.2021 - 08:48 Uhr

Mit einer sehr sehenswerten Reportage von Thilo Mischke bespielte ProSieben am Montag die Primetime. "Das Erbe des Dschihad - Was tun mit Deutschlands IS-Terroristen?" stieß allerdings nur auf überschaubares Interesse. Immerhin: Mit 750.000 Zuschauerinnen und Zuschauern war das "ProSieben Thema" um 20:15 Uhr gefragter als zuletzt das Magazin "Zervakis & Opdenhövel. Live" auf diesem Sendeplatz.

In der Zielgruppe lag der Marktanteil bei 7,1 Prozent, womit sich ProSieben noch hinter Kabel Eins einreihte, das mit "I, Robot" auf weit überdurchschnittliche 7,9 Prozent kam. Insgesamt zählte der Spielfilm 1,04 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Richtig gut lief es zudem am späten Abend für "Robocop", das bei Kabel Eins sogar für einen Marktanteil von 8,3 Prozent sorgte.

Bei ProSieben hielt die rund 40-minütige Spezial-Ausgabe von "Zervakis & Opdenhövel. Live", die das Thema der Mischke-Reportage aufgriff, indes ab 22:15 Uhr noch 600.000 Menschen vor dem Fernseher und erzielte 6,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe - beides waren, trotz des späteren Sendeplatzes, neue Bestwerte, was den Verantwortlichen Hoffnung machen dürfte, dass es zur neuen Sendezeit am Mittwoch mit Rückenwind besser laufen kann als bisher.

Ob Sat.1 mit seiner Doku-Reihe "Die Herzblut-Aufgabe" noch auf den grünen Zweig kommen wird, bleibt indes unklar. Mit 1,18 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 6,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe lief es am Montag aber immerhin wieder etwas besser als zuletzt. Die anschließende "Focus TV-Reportage" tat sich jedoch mit 4,0 Prozent umso schwerer. Und auch Vox konnte nicht allzu viel reißen: Dort erreichten zwei "Goodbye Deutschland"-Folgen Marktanteile von 5,9 und 4,7 Prozent.